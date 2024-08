Remo goleia o Londrina-PR no Mangueirão e se mantém vivo na briga por vaga no G-8 da Série C

O Remo goleou o Londrina-PR por 3 a 0 na noite deste sábado (17), no Mangueirão, pela 18ª rodada da Série C e se mantém vivo na briga por uma vaga à segunda fase do torneio. Ytalo, Diogo Alves e Rodrigo Alves foram os autores dos gols que deram ao Leão três pontos na, provavelmente, melhor atuação do clube no ano.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com o resultado, o Remo subiu o elevador na tabela da Série C e termina este sábado na oitava colocação, a última dentro da zona de classificação aos quadrangulares. Para manter a posição até o final da rodada, o Leão tem que "secar" o Figueirense-SC, que enfrenta, neste domingo (18), o São José-RS, em casa.

O Zequinha, inclusive, será o adversário do Remo na próxima rodada, a última da primeira fase da Terceirona. As equipes se enfrentam no sábado (24), às 17h, no estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre.

Primeiro tempo

O primeiro tempo do Remo diante do Londrina foi para dar tranquilidade à torcida. Empurrado pelo bom público presente no estádio Mangueirão, o Leão foi melhor que o adversário em quase toda a etapa inicial e conseguiu conquistar uma vantagem no marcador antes do intervalo. O tento, inclusive, saiu nos acréscimos, para premiar o bom desempenho azulino.

A partida convincente do Leão foi construída por meio das alterações feitas pelo técnico Rodrigo Santana antes do jogo. Com dois lateral-esquerdos de ofício como titulares - Raimar e Sávio - o Remo passou a agredir mais o adversário por aquele setor. Foram de lá as principais chances criadas.

Por outro lado, o Londrina, notadamente conhecido pela sólida defesa, se viu em apuros no primeiro tempo. A equipe, que pouco permite chances ao adversário, acompanhou o bom volume de jogo remista. Em contrapartida, o clube visitante pouco agrediu a meta de Marcelo Rangel.

Faltava ao Leão, no entanto, um pouco de capricho na concretização das jogadas. No primeiro lance melhor trabalhado, Jaderson finalizou para o gol vazio, mas teve o lance anulado por impedimento. No entanto, alguns minutos depois, Ytalo aproveitaria belo cruzamento na área para marcar, de peixinho, o primeiro do Remo na partida.

Segundo tempo

O segundo tempo foi de êxtase para o torcedor azulino. Após iniciar a partida pressionado pelo Londrina, o Leão cresceu no jogo e construiu, com certa tranquilidade, uma goleada para cima de uma das melhores defesas do campeonato. Ao final do jogo, o placar elástico deu confiança aos jogadores que sabem que ainda precisam vencer mais um duelo para se classificar à segunda fase.

O início do segundo tempo, no entanto, foi de muita pressão para o Remo. O Londrina voltou do intervalo impondo o ritmo de jogo e sendo dono das melhores chances. A mais evidente delas, inclusive, saiu dos pés de Echaporã, ex-azulino, em chute desviado por Pavani no meio do campinho antes de se perder pela linha de fundo.

Porém, a iniciativa do Londrina ruiu em questão de minutos. Após um belo contra-ataque puxado pelo lado esquerdo, Diogo Batista aproveitou a inversão de jogo, e bateu colocado no canto do goleiro Gabriel Félix, para marcar 2 a 0. O placar quase foi ampliado logo depois, quando Ribamar acertou um chute no ângulo, de fora da área, mas a arbitragem anulou marcando impedimento.

Apesar disso, o terceiro gol azulino sairia na noite deste sábado. Já na reta final de jogo, Rodrigo Alves, recém-contratado e que começou a partida no banco de reservas, cobrou falta com perfeição na entrada da área e sacramentou o resultado.

Ficha técnica

Remo 3 x 0 Londrina

Campeonato Brasileiro da Série C

18ª rodada

Data: 17 de agosto de 2024

Local: Estádio Mangueirão

Hora: 21h

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Eduardo Goncalves Da Cruz (MS) e Lucas Costa Modesto (DF)

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas Da Silva (PA)

Gols: Ytalo 48'/1T, Diogo Batista 28'/2T e Rodrigo Alves 42'/2T (REM)

Cartões amarelos: Ligger (REM); Everton Moraes (LON)

Cartões vermelhos: Não houve

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger e Sávio (Bruno Bispo); Diogo Batista, Bruno Silva, Pavani e Raimar (Vidal); Pedro Vitor (Rodrigo Alves), Ytalo (Ribamar) e Jaderson (Kelvin). Técnico: Rodrigo Santana.

Londrina: Gabriel Félix; Maurício, João Maistro, Rayan Ribeiro e Caio Roque; Tauã (Marthã), Kadi e Gustavo França (Ingro); Henrique (Echaporã), Everton Moraes (Rafael Longuine) e Iago Telles. Técnico: Claudinei Oliveira.