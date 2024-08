São José-RS busca empate na casa do Figueirense e Remo permanece no G-8

Neste domingo (18), o Figueirense-SC recebeu o São José-RS, em partida válida pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e empatou em 1 a 1, jogando no Orlando Scarpelli. Camilo, ex-jogador do Remo, abriu o placar para os catarinenses e Douglas, aos 46 minutos do segundo tempo, empatou a partida para os gaúchos.

Figueirense começou a rodada na 8ª colocação, com 23 pontos e 1 ponto a frente do Clube do Remo. Os azulinos venceram, chegaram aos 25 pontos e assumiram a 8ª colocação neste sábado. O Figueira recebeu o São José e tinha a chance de retomar o lugar no G-8 chegando nos 26 pontos com a vitória, mas apenas empatou e só chegou nos 24 pontos e no 10º lugar, também sendo ultrapassado pelo Náutico-PE, que venceu o Ferroviário-CE por 4 a 1 na rodada.

Na segunda-feira (19), o Tombense recebe o Botafogo-SP para o fechamento da 18ª rodada e mesmo se chegar nos 25 pontos com a vitória, o Remo não será ultrapassado por conta do critério de número de vitórias. O Clube do Remo tem 8 vitórias, Tombense chegaria a 6 vitórias.

Confira a pontuação dos concorrentes das últimas 2 vagas do G-8 da Série C:

7º Londrina - 26 pts

8º Remo - 25 pontos

- 25 pontos 9º Náutico - 25 pontos

10º Figueirense - 24 pontos

11º Tombense - 22 pontos (ainda joga na rodada)