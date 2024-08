Rodrigo Santana comemora bom desempenho do Remo e explica alterações: ‘Deram poder de fogo’

Concentração. Essa foi a palavra que, segundo o técnico Rodrigo Santana, pode descrever o Remo na vitória sobre o Londrina por 3 a 0, neste sábado (17), pela Série C. Segundo o treinador azulino, as mudanças realizada na equipe que começou jogando foram pensadas com base em várias análises feitas do adversário. No entanto, elas só deram certo porque os atletas estavam mentalmente fortes para o duelo.

"A equipe do Londrina tem um contra-ataque forte. A característica principal deles é aguardar o adversário e sair rápido para frente. Nosso objetivo era dar uma circulação mais rápida no setor defensivo para cansar os atacantes deles. Assim, na hora que eles roubassem a bola, estariam com a pena pesada. Nosso nível de concentração foi muito alto, então todos estavam preparados. Tivemos uma semana ótima, mas acho que foi o nível de concentração que foi determinante", explicou.

A principal mudança ocorreu na linha de defesa do Remo, já que a equipe entrou em campo com dois laterais-esquerdos de ofício, Sávio e Raimar. Rodrigo Santana disse que isso, além de proteger a equipe azulina defensivamente, dava mais poder de fogo ao time nas beiradas de campo, setores do adversário que são mais vulneráveis.

"A gente nunca abriu mão da saída de três, mas trocamos as peças para dar mais qualidade para esta saída. O Londrina tem dois volantes muito fortes, então teríamos dificuldades de jogar por dentro. Nos optamos pelo Rafael Castro na direita e trouxemos o Sávio pra uma posição de maior construção na esquerda. Isso deu certo, já que o time ficou leve e teve volume ofensivo bom", disse.

Agora, o Remo volta as atenções para a rodada final da Série C, diante do São José-RS. A partida, que será disputada no estádio Francisco Noveletto no próximo sábado (24), ocorrerá em gramado sintético, o que pode atrapalhar no desempenho azulino. Para que o elenco não seja pego desprevenido, Rodrigo Santana disse que já solicitou à diretoria remista que os treinos da próxima semana não sejam realizados em gramados naturais.

"Futebol na grama sintética é quase outro esporte. A bola quica mais e fica mais veloz. A cobrança de bola parada, inclusive, é diferente, porque a superfície de atrito é outra. Sabemos que, apesar do São José ser o último colocado, faz boas partidas em casa e venceram o São Bernardo por 3 a 0 na rodada passada. Pedi pro [Sérgio] Papellin (executivo de futebol do Remo) um campo sintético pra treinar essa semana. Acho que com duas ou três sessões de treinos a gente não vai ser pego de surpresa quando jogarmos fora de casa. O intuito é que a gente atue da mesma forma, se impondo, para conquistar mais uma vitória", finalizou.