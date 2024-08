Coincidência? Última vez em que o Remo ganhou 5 jogos em casa o Leão subiu de divisão; veja números

O triunfo diante do Londrina-PR, no último final de semana, deu ao Remo a chance de garantir uma das vagas no quadrangular da Série C sem depender de ninguém. A equipe azulina conseguiu importante vitória, que o credenciou ao G-8 da competição, além de garantir uma marca importante e curiosa. A equipe azulina venceu os seus últimos cinco jogos em Belém e igualou a marca de 2015, quando o Leão estava na Série D.

A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana vem fazendo seu dever de casa. O Leão Azul conseguiu cinco vitórias consecutivas na Série C e, última vez em que o clube azulino conseguiu vencer cinco vezes em casa consecutivamente conquistou o seu objetivo que era subir de divisão.

O ano de 2015 é inesquecível para o torcedor do Remo. Essa foi a temporada em que o Leão conseguiu se livrar da Série D e ter um calendário fixo na temporada, sem depender das disputas do Campeonato Estadual. Na temporada 2015 o Remo ganhou seis dos sete jogos que jogou em Belém, engatando seis triunfos consecutivos jogando ao lado do torcedor.

Mas para o Leão fazer valer a coincidência é preciso vencer o já rebaixado São José-RS, fora de casa, no próximo sábado (24), às 17h, na última rodada do Brasileiro da Série C. Um triunfo garante a equipe paraense no quadrangular final da Terceirona e mantém vivo o sonho azulino de retornar à Série B.

Veja a sequência de vitórias do Remo consecutivas em casa nesta Série C

Remo 1 x 0 Ypiranga-RS

Remo 2 x 1 Ferroviário-CE

Remo 2 x 1 CSA-AL

Remo 1 x 0 Aparecidense-GO

Remo 3 x 0 Londrina-PR

Veja a sequência de vitórias do Remo consecutivas na Série D de 2015

Remo 2 x 0 Náutico-RR

Remo 3 x 2 Nacional-AM

Remo 3 x 0 Vilhena-RO

Remo 3 x 0 Palmas-TO

Remo 3 x 1 Operário-PR