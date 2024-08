Contra rebaixado São José-RS, Remo precisa quebrar tabu para buscar classificação na Série C

O Remo chegou à última rodada da Série C precisando de suas próprias forças para avançar na competição. O Leão terá pela frente a equipe do São José-RS que já está rebaixada e que o Remo enfrentou quatro vezes na história, porém, para avançar na Terceirona o clube paraense terá que quebrar um tabu de nunca ter vencido jogando no gramado sintético do Estádio Passo D’Areia, na cidade de Porto Alegre (RS).

A equipe azulina já enfrentou o São José quatro vezes, todas pela Série C do Campeonato Brasileiro, ocorrendo a primeira partida entre o clube no dia 13 de junho de 2019, com vitória do Zequinha pelo placar mínimo. Jogando no Estádio Passo D’Areia foram duas partidas, com duas derrotas azulinas.

A última vez em que São José-RS x Remo se enfrentaram foi no Campeonato Brasileiro do ano passado. O clube gaúcho venceu pelo marcador de 2 a 1, com gol na reta final. O resultado decretou o último jogo do técnico Marcelo Cabo, na Série C do ano passado.

Números gerais

No retrospecto geral, o São José também leva vantagem. A equipe do Sul do país venceu dois, dos quatros jogos disputados contra o Remo na história. A única vitória azulina diante do Zequinha ocorreu em 2019, também pela Série C. O Leão venceu por 2 a 0, com gols de Zotti e Neto Baiano, no Mangueirão.

Agenda

São José x Remo jogam pela 19ª rodada do Brasileiro da Série C no próximo sábado (24), às 17h, em Porto Alegre (RS). A equipe gaúcha já está rebaixada para a Série D, porém, vem atrapalhando a vida de vários cubes nessa reta final da competição. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Porta OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Veja os números do confronto

13.06.2019 – São José 1 x 0 Remo – Série C

16.08.2019 – Remo 2 x 0 São José – Série C (Zotti e Neto Baiano)

23.04.2022 – Remo 2 x 2 São José – Série C

22.05.2023 – São José 2 x 1 Remo – Série C (gol de Muriqui)