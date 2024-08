O quê o Remo precisa fazer para se classificar na Série C? Veja as contas e cenários

O Remo chega na última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro com chances reais de classificar. O Leão Azul vai encarar o São José–RS, lanterna da competição e rebaixado para a Série D. A equipe azulina precisa vencer o Zequinha para garantir a vaga no G-8 e avançar para o quadrangular de acesso.

Com a vitória por 3 a 0 em cima do Londrina no último sábado (17), o Remo está na oitava posição da tabela, com 25 pontos. Logo atrás dele, está o Náutico, também com 25, e Figueirense, com 24. Na frente dos três está o Tubarão, com 26 e que entra briga pelas últimas vagas na zona de classificação.

Assim, em caso de vitória, por qualquer placar, o Remo soma mais três pontos e vai a 28, podendo até ultrapassar o Londrina, que tem 26 pontos. Nesse cenário, Náutico e Figueirense podem até vencer que o Leão Azul confirma a vaga.

Confira outros cenários

Em caso de empate entre o time azulino e o São José, a equipe vai a 26 pontos. Assim, o Remo precisará torcer para que Náutico e Figueirense também empatem ou tropecem em seus jogos. Mesmo que o Remo fique com a mesma pontuação que o Timbu, Figueira e Londrina, o Leão Azul leva vantagem pelo número de vitórias, são oito contra seis de cada uma das equipes.

Se a equipe azulina perder para o São José, a situação fica um pouco mais complicada. O Remo terá que torcer para os tropeços de Figueirense e o Náutico; se os times empatarem, o clube paraense cai na tabela e perde a vaga para o time de Pernambuco.

Na última rodada, Timbu vai encarar o Londrina, que está na sétima posição, com 26 pontos e também precisa da vitória para garantir a vaga sem depender dos resultados dos adversários. O Furacão joga contra o Volta Redonda, que já está classificado. Todas as partidas, incluindo o duelo entre Remo e São José, ocorre no próximo sábado (24), às 17h.