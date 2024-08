Torcedor do Remo faz 'proposta' ao São José-RS e oferece açaí e passeios em festas de aparelhagem

O Remo terá pela frente o São José-RS, clube já rebaixado, pela última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (24), ás 17h, em Porto Alegre (RS). É um jogo decisivo para equipe paraense que precisa vencer para avançar ao quadrangular decisivo da Terceirona. Nas redes sociais, o torcedor do Remo vive com intensidade esse momento e alguns deles “invadiram” o perfil oficial do clube gaúcho e fizeram propostas inusitadas ao São José.

Muitos torcedores do Leão postaram em publicações do São José-RS, no Instagram. Muitos pediram para que a equipe de Porto Alegre (RS) mandasse a chave Pix para um possível depósito e um deles chamou atenção, que pediu para que o clube gaúcho “entregasse” o jogo em troca de comidas típicas paraense, além de passeios em festas de aparelhagem.

O torcedor Wagner Benjamin usou a criatividade na hora de tentar convencer à equipe do São José a “entregar” a partida ao Remo. Ele afirmou que, caso o clube gaúcho entregue o jogo ao Leão Azul ele iria oferecer aos jogadores pupunha, açaí, além de um passeio em festas de aparelhagem, tradicionais no Estado.

“Entreguem para o Remo. Levo pupunha, 10 litros de açaí, farinha lavada de Bragança, mapará de Cametá, bacaba de Moju (PA), cupuaçu do Veropa e ainda levo todos vocês para o Croco e Carabao (aparelhagens)”, publicou.

Torcedor do Remo usou a criatividade nas redes sociais (Reprodução / Instagram @saojosefutebol)

O Remo só chegou à última rodada da primeira fase da Série C dependendo de suas próprias forças, graças ao próprio São José, adversário desta semana. O Leão venceu o Londrina-PR em Belém e torceu para um tropeço do Figueirense-SC diante do São José, que ocorreu, já que as equipes empataram em 1 a 1. O resultado fez o Remo terminar a rodada dentro do G-8 e depender apenas de suas próprias força para avança na Série C.