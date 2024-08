Remo tem sete jogadores pendurados para a partida contra o São José-RS, pela Série C

O Remo vai em busca da classificação na Série C no próximo sábado (24), contra o São José-RS, pela última rodada da primeira fase do torneio. Contra o clube gaúcho, lanterna, que já está rebaixado, o Leão precisará ter cuidado para não perder jogadores na rodada inaugural dos quadrangulares de acesso, em caso de classificação. De acordo com um levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Clube de Periçá tem sete jogadores pendurados.

Os atletas que estão a um cartão amarelo de cumprir suspensão são: Ligger, Bruno Silva, Pavani, Matheus Anjos, Adsson, Kelvin e Pedro Vitor. Segundo o levantamento, esses jogadores receberam duas advertências na Série C e, caso recebam a terceira, precisarão cumprir uma partida de suspensão automática.

A punição pode ser aplicada de duas maneiras. Caso o Remo se classifique, o jogador que acumular três cartões amarelos ficará de fora da primeira partida do quadrangular. No entanto, se algum desses jogadores for advertido, mas o Leão for eliminado da Série C, o atleta deverá cumprir a suspensão na próxima partida que disputar na competição, o que pode ocorrer apenas em 2025.

Por outro lado, se nenhum dos jogadores citados receber cartão amarelo contra o São José-RS e o Remo se classificar, a equipe azulina pode respirar aliviada. O motivo é o regulamento do torneio, que prevê que todas as advertências recebidas na primeira fase sejam zeradas após o início dos quadrangulares de acesso.

Cenários

Embora a classificação ainda não esteja garantida, o Leão vive uma situação confortável na briga por uma vaga na próxima fase. Atualmente, o time ocupa a 8ª colocação na tabela, a última dentro da zona de aprovados para confirmar a vaga etapa seguinte, e tem 65% de chances de avançar, segundo o site Chance de Gol.

A classificação do Remo para a segunda fase da Série C pode acontecer de três maneiras:

Vitória simples sobre o São José;

Empate contra o São José, aliado a tropeços de Náutico e Figueirense contra Londrina e Volta Redonda, respectivamente;

Derrota para o São José, desde que o Náutico também perca para o Londrina e o Figueirense tropece contra o Volta Redonda.

Série C

Remo e São José se enfrentam no sábado (24), às 17h, no Estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.