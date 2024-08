Remo ou Paysandu? Uchôa revela qual time mais se identificou e disse torcer por Re-Pa na Série A

O volante Anderson Uchôa, de 22 anos, que teve passagens pelo Paysandu e Remo e jogou cinco temporadas em Belém, falou da experiência em defender os eternos rivais, que são separados por uma avenida. O jogador que atualmente defende o Ypiranga-RS, na Série C, comentou sobre o clássico, torcidas e qual clube se identifica mais, porém, afirmou que seu sonho é que Leão e Papão joguem a Série A juntos.

Uchôa chegou ao Paysandu em 2019, vindo do Fortaleza-CE, quase conquistou o acesso à Série B com o Paysandu, fez o gol do título do Parazão pelo Papão em 2020 e jogou clássicos. Em 2021, após fracasso bicolor na Série C, decidiu mudar, e “atravessou” a Avenida Almirante Barroso e foi jogar no Remo, clube que também conquistou título, marcou gol em final e ganhou respeito e carinho e passou a enfrentar o Paysandu, seu ex-clube, nos clássicos.

Em entrevista ao Canal Nosso Futebol, ojogador relembrou como é jogar um Re-Pa e afirmou que é uma partida diferente e exaltou as torcidas, além de confessar que possui um carinho maior pelo Remo, clube que defendeu por três anos, mas que não teve um rompimento de forma amigável com o clube azulino.

“O clássico entre Remo x Paysandu é diferente, sempre falo isso para todo mundo. Às vezes as pessoas perguntam quem é maior [torcida], eu falo que é a mesma proporção. Sei que os dois lotam [os estádios] e que são duas torcidas fanáticas. Acho que a proporção de torcida é a mesma coisa. Sou muito grato por ter jogado nos dois clubes, que são de massa, mas eu tive uma identificação maior com o Remo, talvez por ter jogado mais tempo lá [três temporadas]”, disse.

Uchoa jogando pelo Paysandu (Reprodução / Dazn)

Para Anderson Uchôa o potencial que Remo e Paysandu possuem, poderiam estar em outro patamar e, afirmou que sua torcida é para que os dois clubes estejam bem e que joguem um dia o Brasileirão da Série A juntos. Segundo o jogador isso seria um marco para os clubes e também para a cidade de Belém, que respira futebol.

“A minha vontade é ver os dois clubes disputando uma Série A, pelas torcidas que possuem. Quando eu estava no Remo, quando eu pegava aplicativo, sempre tinha algum motorista que era Paysandu, eu falava que o meu sonho é ver os dois em uma Série A, para que eles parassem de briguinha e se unir e jogar em uma Série A. Exemplo é o Ceará e o Fortaleza, isso é bom para a Belém e envolve muitas coisas”, falou.

Volante Anderson Uchôa atuando pelo Remo no Baenão (Samara Miranda / Remo)

Uchôa defendeu o Paysandu nas temporadas 2019 e 2020, fez 45 jogos com a camisa bicolor, marcou três gols e ganhou um Campeonato Paraense. Já pelo Remo foram 111 jogos, oito gols marcados e os títulos do Parazão 2022 e da Copa Verde em 2021. Atualmente Uchôa é titular absoluto no Ypiranga-RS, clube já classificado para o quadrangular final da Série C e já balançou as redes duas vezes.