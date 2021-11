Com foto de ex-bicolor, Remo provoca o Paysandu nas redes sociais: 'ótima segunda'

O Remo fez uma postagem na manhã desta segunda-feira em duas redes sociais desejando bom dia e “Uma ótima segunda”. Na publicação aparece o volante Anderson Uchôa, que “atravessou a avenida” no início do ano, deixando o Papão e indo jogar no Leão.

Após a eliminação do Paysandu na Série C, o Remo também provocou o rival, colocando uma foto do Capitão Nascimento, do filme “Tropa de Elite”, com a frase: “Não vai subir ninguém”

Atualmente na Série B e único representante do Norte na competição, o Remo encara o Londrina-PR, nesta terça-feira (2), às 19h, no Baenão, pela 33ª rodada, que ainda luta pela permanência na competição para a próxima temporada. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.