Remo encarna no Paysandu após desclassificação na Série C

O Remo fez uma postagem que dá a entender que foi uma encarnação no Paysandu. Com a frase 'Como já dizia o Capitão Nascimento…' e a foto do personagem principal de Tropa de Elite, o Remo usou a rede social para dar a indireta para o maior rival.

O Paysandu vai ficar mais um ano na Série C ao perder por 1 a 0 para o Botafogo-PB, no Almeidão, em João Pessoa (PB).