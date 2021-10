Apesar de eliminação, Paysandu ainda pode garantir título na temporada e premiação milionária

Chegou a hora de juntar os cacos. Depois da eliminação da Série C, o grande objetivo do Paysandu no ano - o acesso à Segundona - deixou de fazer parte dos planos bicolores. No entanto, o Paysandu ainda tem a possibilidade de conquistar um título nesta temporada: a Copa Verde.

Apesar da eliminação matemática, o Paysandu ainda entra em campo pela Série C. No sábado (6) o Bicola enfrenta o Criciúma, pela última rodada do quadrangular de acesso da Terceirona. A partida, no entanto, pouco deve valer a equipe bicolor.

O jogo de maior importância deve ser no dia 10 de novembro, contra o Castanhal, pelas quartas de final da Copa Verde. Na partida de ida, em Belém, o Papão empatou em 1 a 1 com o Japiim. Vale lembrar que os bicolores jogaram com reservas neste confronto.

O título da Copa Verde, apesar de não trazer um impacto financeiro do acesso à Série B, pode trazer alívio aos cofres bicolores. A premiação pela competição regional é irrisória, cerca de R$ 150 mil. No entanto, o campeão garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2022, a competição mais rentável do país.

Em 2021, as equipes que chegaram à terceira da fase da Copa do Brasil garantiram R$ 1,7 milhão de premiação. Ou seja, caso vença a Copa Verde deste ano, o Paysandu vai receber valores que giram em torno de R$ 1,5 milhão no ano que vem.

Além de Paysandu e Castanhal, a outra equipe paraense na Copa Verde é o Remo, maior rival bicolor. Ambas as equipes, inclusive, podem se enfrentar nas semifinais da competição regional.