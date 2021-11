Com vídeo de 'velório', zagueiro do Remo 'tira onda' com o Paysandu nas redes sociais

A derrota do Paysandu para o Botafogo-PB decretou o fim do sonho bicolor de retornar à Série B do Brasileirão. O Papão vai amargar o quarto ano consecutivo na Terceirona em 2022 e a eliminação alviceleste rendeu do outro lado da Avenida Almirante Barroso. O Remo provocou o clube bicolor em seu Twitter e o zagueiro Kevem, também tirou onda com o maior rival azulino.

Veja mais

Em sua conta no Intagram, Kevem colocou dois emoticons rindo e em seguida um vídeo de um “velório do Paysandu”, promovido por torcedores do Remo, porém, o jogador apagou a publicação logo em seguida. Essa não é a primeira vez em que o zagueiro “tira onda” com o Paysandu. Em 2019, após eliminação do clube alviceleste do Parazão, o jogador cria das categorias de base do Remo utilizou a sua rede social para provocar o rival e escreveu “Olha o nível do time dos caras”.

Kevem, 20 anos, é natural de Magalhães Barata (PA) e foi formado nas categorias de base do Leão, passou pelo Mirassol e Paços de Ferreira, em Portugal, mas retornou ao Remo em 2020 e fez parte do elenco que conquistou o acesso. Nesta temporada realizou 23 partidas com a camisa azulina e era titular na equipe, até sofrer uma contusão e está no DM azulino.

VEJA MAIS