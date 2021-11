OUÇA: Torcedores do Remo criam paródia de música de Raul Seixas após eliminação do Paysandu

A eliminação do Paysandu foi um “prato cheio” para os torcedores do Remo. O clube bicolor ficou pelo caminho na Série C e os torcedores do Leão não perdoaram e brincaram com a situação do rival. Em uma das zoeiras, um perfil azulino criou uma paródia da música "O carimbador maluco", mais conhecida como “Plunct Plact Zum”, do roqueiro Raul Seixas.

Ouça a paródia aqui: