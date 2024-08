Remo realiza último treino em Belém antes de jogo decisivo contra o São José

O Remo realizou o último treino em Belém antes de embarcar para Porto Alegre, onde encara o São José-RS pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo vale a classificação para o Leão Azul para o quadrangular de acesso.

Neste último treino, após a mudança para o Ceju (Centro da Juventude), a equipe azulina retornou ao Baenão para finalizar a preparação para o duelo contra o Zequinha.

A partida contra o São José-RS será no estádio Francisco Novelletto Neto (Passo d'Areia), às 17h do próximo sábado (24). O local do jogo tem uma característica muito específica e que deixou o treinador Rodrigo Santana preocupado: o gramado sintético. Por conta disso, o técnico solicitou um espaço parecido com o que os jogadores vão encontrar em Porto Alegre.

Assim, a Federação Paraense de Futebol (FPF) cedeu um dos campos de grama sintética do Ceju para que o Leão Azul pudesse se preparar para o jogo.

A mudança, segundo Rodrigo Santana, foi importante para a adaptação dos atletas ao gramado, que é muito diferente do natural e pode ser um problema para o time paraense durante o jogo. De volta ao Baenão, o treinador fez os últimos ajustes na equipe que embarca no final da tarde desta quinta-feira (22) para o Rio Grande do Sul.

Na casa do São José, que já está rebaixado, o Remo vai em busca de uma vitória inédita para se classificar para a próxima fase da Série C. Em caso de empate, o Leão Azul dependerá dos resultados dos jogos de Figueirense, Náutico e Londrina. Se perder, a equipe azulina terá que torcer para os tropeços do Figueira e do Timbu.