Gramado sintético do São José preocupa técnico do Remo: 'A bola fica muito viva'

Neste sábado, o Remo faz o último jogo da primeira fase da Série C, contra a equipe do São José, que vem de três jogos sem perder, mesmo estando rebaixado à quarta divisão. A aparente contradição ganha ainda mais um "quê" de dificuldade levando em consideração o local da partida, que apresenta uma estrutura diferente dos demais estádios da competição.

O gramado do Francisco Novelletto é sintético e isso modifica radicalmente o estilo de jogo. Para adaptar-se à necessidade, antes da viagem, os azulinos optaram por treinar no Ceju, que também usa grama artificial. Na visão do técnico Rodrigo Santana, esse é só um dos problemas que o Remo tem para driblar.

"A preocupação é muito grande porque a bola fica muito viva, corre mais, quica diferente por ter mais borrachinhas pretas. Às vezes elas mudam a direção de um passe. E o campo do Ceju é muito bom, porque tem até muita grama sintética. O campo do São José é mais baixo, fica ralinha. A bola fica ainda mais viva. O Campo do Ceju vai nos ajudar a familiarizar, mas a gente ainda encontra dificuldades para esse jogo", comenta.

A questão do gramado se soma às dificuldades naturais do jogo. O São José, embora pareça inofensivo pela lanterna da Série C, dificultou a vida dos adversários nas últimas três rodadas. "Não é uma equipe eliminada e sem nada. O projeto deles agora é a Copa RS que dá vaga na Copa do Brasil. É um time que vem motivado. Quando perdeu a responsabilidade de falar 'não posso mais perder', foi quando chegaram os resultados. Venceram o São Bernardo por 3 a 0. É uma equipe que vem ativa e os últimos jogos são preparação para essa copa. Com o Remo não vai ser diferente".

Dificuldades à parte, o Remo depende apenas de si para classificar e não pretende abrir mão do conforto, haja vista que muita gente estará de olho na partida e combinações improváveis podem acontecer, caso o Remo facilite a vida dos concorrentes. Hoje o Remo é o oitavo, com 25 pontos.

"Existem algumas equipes interessadas nessa vitória do São José. Vai ser um jogo muito difícil. Vamos com respeito, mas atrás da classificação. Remo, Náutico e Figueirense jogam fora. O jogo do Náutico vai se definir após o primeiro tempo, porque os outros dois jogando fora, dependendo do resultado, eles podem empatar os dois e subir os dois. Então temos que focar no nosso", encerra.