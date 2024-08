Centroavante do Remo espera que o time 'dê show' fora de casa e traga a classificação na Série C

O futuro azulino será decidido neste sábado, contra a equipe do São José-RS. A partida que encerra a campanha na primeira fase da Série C é a mais importante do ano, não apenas pela luta por uma vaga no G8, mas também pela garantia de um calendário para o elenco, que vive momentos de expectativa para o duelo. A delegação azulina já está em solo gaúcho e fez um último treino nesta sexta-feira. Ao final da partida, o centroavante Ytalo conversou com a imprensa e expôs a situação emocional do grupo. Segundo ele, o clima interno é positivo, sobretudo pela boa vitória contra o Londrina, na rodada anterior.

"A gente está bem confiante pelo que aconteceu no último jogo. A gente vem trabalhando para isso. A gente sabe que vai ser difícil, o campo é difícil, mas a gente está preparado e confiante para fazer um grande show no jogo, passar e classificar na casa deles", garante o atleta, que aproveitou para rebater os críticos pela falta de gols na Série C. Para ele, a questão passa por uma deficiência na criação do time.

"Eu sempre falo que eu e o Ribamar, quando o Ribamar joga também, não tem muita oportunidade. A equipe não estava conseguindo fazer a bola chegar em nós, apesar de alguns jogos não ter jogado, ter saído e a equipe ter ido bem, mas a bola não chegava no centroavante. Acho que nessa semana, antes do jogo do Londrina, a gente conseguiu trabalhar bem isso daí, e espero que para o próximo jogo que a bola continue chegando para que a gente possa ajudar com gols", frisa.

Na temporada, o centroavante tem oito gols marcados, sendo três na Série C em 14 partidas. A realidade dos números, porém, ganha um problema a mais com o local da última partida. O gramado do estádio Francisco Novelletto é sintético, muito diferente da maioria dos estádios, forçando o elenco a uma série de ajustes, que passam necessariamente pela atuação do ataque. "É difícil. Até na adaptação aqui em Belém eu treinei em society para poder estar bem para jogar de chuteira no sábado. É um gramado muito difícil, duro. A gente, que já passou por duas cirurgias no joelho, sabe que tem que cuidar nos treinos para poder estar bem no sábado para que possa fazer o melhor", completa.

São José-RS e Remo jogam a partir das 17 horas. O Leão Azul é o atual 8º colocado, com 25 pontos e depende apenas de si para seguir na Série C. Em caso de vitória, o Remo está garantido na segunda fase. Um empate força o time a torcer pela derrota do Figueirense, atual 10º, com 24 pontos, que enfrenta o Volta Redonda fora de casa. Uma eventual derrota, além de torcer pela derrota do Figueira, o Remo também terá que secar o Náutico (9º), que precisará perder para o Londrina (7º).