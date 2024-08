Veja qual será o grupo do Remo no quadrangular de acesso da Série C 2024

O Remo está classificado à segunda fase da Série C. Após empatar em 0 a 0 com o São José-RS, fora de casa, o Leão contou com uma combinação de resultados favoráveis na última rodada para garantir uma vaga nos quadrangulares de acesso. Além disso, o Time de Periçá já sabe os adversários que vai enfrentar na última etapa da Terceirona.

Os grupos dos quadrangulares são definidos conforme a classificação das equipes na primeira fase. Segundo o regulamento do torneio, que consta no site da CBF, o Grupo B é formado pelos times que ocuparam a 1ª, 4ª, 5ª e 8ª posições. Já o Grupo C é composto pelos clubes que terminaram a classificação em 2ª, 3ª, 6ª e 7ª.

Dessa forma, o Remo fará parte do Grupo B, ao lado de Botafogo-PB, São Bernardo-SP e Volta Redonda-RJ. A outra chave será composta por Athletic-MG, Ferroviária-SP, Ypiranga-RS e Londrina-PR. Os dois primeiros de cada grupo garantem o acesso à Série B do Brasileirão.

Veja os grupos:

Grupo B

Botafogo-PB

São Bernardo-SP

Volta Redonda-RJ

Remo

Grupo C

Athletic-MG

Ferroviária-SP

Ypiranga-RS

Londrina-PR

Tabela

De acordo com a tabela básica da Terceirona, o Remo terá o primeiro desafio pelo quadrangular já no próximo final de semana. Na primeira rodada, o Leão encara o Botafogo-PB, em casa.

Apesar disso, o Leão não sabe as datas e horários exatos da partida. A tabela detalhada da competição ainda não foi divulgada oficialmente pela CBF, mas a tendência é que isso ocorra no início da semana.