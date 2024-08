Com sufoco, Remo empata com São José e se classifica para o quadrangular da Série C

Foi com sufoco e o Remo se classificou para o quadrangular da Série C de 2024. Na 19ª e última rodada da primeira fase neste sábado (24), o time azulino ficou no empate em 0 a 0 com o São José e garantiu vaga para a próxima fase da competição.

O time comandado por Rodrigo Santana se classificou em 8º lugar, com 26 pontos, e está no grupo com Botafogo-PB, São Bernardo-SP e Volta Redonda-RJ.

Para a partida decisiva, o técnico Rodrigo Santana repetiu a mesma escalação que venceu o Londrina, no Mangueirão.

Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger, Sávio; Diogo Batista, Bruno Silva, Pavani, Raimar; Pedro Vitor, Jaderson e Pavani. Remo com uma formação com três zagueiros, a que mais deu resultados para o clube na campanha da primeira fase.

PRIMEIRO TEMPO

Por conta da condição do gramado sintético do Estádio Passo D’areia, o jogo na primeira etapa foi bem mais físico. Muito contato, muitas faltas marcadas, jogo pipocado e boa parte das chances criadas vieram em jogadas de bola parada. Nesse contexto, o Remo não conseguiu exercer superioridade e muitas vezes o São José foi melhor nos primeiros 45 minutos.

A primeira boa chance do Leão veio em um desses lances de falta. Em bola cruzada, o zagueiro Ligger cabeceou rente a trave do goleiro Rampi e quase abriu o placar em Porto Alegre. Depois de o primeiro perigo ser do Remo, o São José passou a ter mais espaço nas laterais do campo e colocou o goleiro Marcelo Rangel, do Remo, para trabalhar. O arqueiro deu rebote para o meio da grande área e o atacante Douglas, do Zequinha, desperdiçou a melhor chance do primeiro tempo.

Ainda na reta final da primeira etapa, o Remo também desperdiçou uma boa oportunidade de gol. Diogo Batista fez boa jogada individual e cruzou para a frente do gol, porém Pedro Vitor não alcançou a bola e perdeu uma grande chance de abrir o placar do jogo.

No primeiro tempo, teve um lance polêmico de pênalti não marcado. O Remo cruzou uma bola na área e ela bateu no braço do zagueiro Fredson, mas o árbitro não marcou nada e o lance seguiu normalmente.

SEGUNDO TEMPO

Sem alterações no intervalo, foi o São José quem voltou melhor para o jogo. O time gaúcho aproveitou os problemas do Remo no primeiro tempo e fez uma blitz ofensiva em cima da defesa azulina nos primeiros 15 minutos.

O Leão até respondeu em alguns lances de contra-ataque, mas sempre com chutes de fora da área para defesas do goleiro Fábio Ramp. Enquanto o São José era todo presente no campo de defesa do time azulino.

Rodrigo Santana respondeu ao momento negativo na partida colocando Ribamar e Rodrigo Alves em campo. O Remo, novamente, respondeu com subidas ao ataque mas esbarrou no goleiro do São José.

Mesmo com o Zequinha pressionando no campo de ataque e os titulares sendo substituídos, o time gaúcho manteve a tônica do segundo tempo e fez o goleiro do Remo, Marcelo Rangel, trabalhar e realizar defesas importantes para o time não sofrer gol no Passo D’areia.

À medida que os gols saíram no jogo Londrina x Náutico e no do Figueirense, o ritmo da partida foi diminuindo aos poucos. Na reta final, já próximo dos acréscimos, o São José estava oxigenado depois das trocas realizadas e ensaiou uma última pressão para tentar sair com a vitória do jogo. Porém, o Remo conseguiu se segurar e sair com o empate e classificação de Porto Alegre.

AGORA É QUADRANGULAR

O Remo vai contra a nota de corte dos últimos dois anos de Série, 29 pontos, e se classifica com apenas 26 pontos conquistados. Agora vai encarar na fase de quadrangular times que o derrotaram na primeira fase.

Remo 1x2 Volta Redonda - 1ª rodada (Baenão, 20/04/2024)

Botafogo-PB 1x0 Remo - 3ª rodada (Almeidão, 05/05/2024)

Remo 0x1 São Bernardo - 8ª rodada (Baenão, 09/06/2024)

O próximo jogo do Clube do Remo na competição, agora na fase de quadrangular, é contra o Botafogo-PB, time de melhor campanha na primeira fase com 41 pontos. A partida ainda não tem confirmação de data e local pela CBF.

Ficha técnica

São José-RS 0x0 Remo

Local: Estádio Passo D’areia

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistente 1: Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Assistente 2: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

Gols:

Cartões amarelos: Rafael Carrilho (SJO); Ligger, Bruno Silva e Rodrigo Alves (REM).

São José: Fábio Rampi; Danielzinho, Fredson (Tiago Pedra), Jadson e Laílson; Rafael Carrilho, Matheuzinho (Evaristo), Gabriel Terra (Nonato) e Edinho (Márcio Jonatan) ; Marquinhos Vinícius (Renê) e Douglas. Técnico: Rogério Zimmermann.

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger e Sávio; Diogo Batista, Bruno Silva (Paulinho Curuá), Pavani e Raimar; Pedro Vitor (Rodrigo Alves), Jaderson (Kelvin)e Ytalo (Ribamar). Técnico: Rodrigo Santana.