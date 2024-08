Remo não venceu adversários do grupo B do quadrangular de acesso na Série C; veja

O Remo conseguiu se classificar para o quadrangular de acesso da Série C após o empate em 0 a 0 com o São José-RS no último sábado (24). Com 26 pontos, a equipe azulina avançou na oitava posição. Assim, o Leão Azul entrou no grupo B da última etapa da Terceirona, onde a equipe de Rodrigo Santana vai reencontrar os adversários que não conseguiu vencer durante a primeira fase do campeonato.

No regulamento da CBF, o grupo B é formado pelo 1º, 4ª, 5ª e 8ª. Com isso, o Remo vai brigar pelo acesso com o Botafogo-PB, São Bernardo-SP e Volta Redonda-RJ, para os quais perdeu todos os jogos na Série C.

Na abertura do campeonato, o Remo recebeu o Volta Redonda no Baenão, com forte presença da torcida. Sob o comando do treinador paraguaio Gustavo Morínigo, o Leão Azul foi derrotado por 2 a 1. Na terceira rodada da Série C, fora de casa, o Remo enfrentou o Botafogo-PB, também adversário no Grupo B.

Naquela ocasião, o clube azulino amagava um começou ruim na Terceirona, com duas derrotas seguidas, além de nenhuma vitória nos quatro Re-Pa seguidos do Parazão e Copa Verde. Diante do Belo, o Leão Azul não se recuperou e perdeu por 1 a 0.

Os resultados negativos culminaram na demissão de Morínigo do Remo. Em seguida, o clube anunciou o atual treinador, Rodrigo Santana, responsável por levar o time à classificação. No entanto, no primeiro jogo em casa do técnico o placar não foi favorável. A equipe azulina perdeu por 1 a 0 para o São Bernado-SP no Baenão, diante dos torcedores.

Assim, nesta etapa da competição, o clube azulino terá a missão de deixar para trás o histórico negativo contra os rivais para conseguir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Na fase de classificação, o Remo teve uma campanha bastante irregular, com vitórias e derrotas a cada rodada. Nos 19 jogos, o time paraense venceu oito duelo, perdeu nove e empatou dois. Os duelos do quadrangular já começam no próximo final de semana. Mesmo sem horário e data definida, a equipe azulina vai encarar o Botafogo-PB, em casa.