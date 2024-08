CBF solta tabela atualizada da Série C e Remo começa fase final contra o Botafogo-PB, no Mangueirão

O Clube do Remo começa a fase final da Série C neste sábado (31), contra a equipe do Botafogo-PB. Conforme a tabela divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os azulinos farão três jogos no Mangueirão, nos dias 31 de agosto, 15 e 28 de setembro. Na ordem, o primeiro adversário será o Botafogo, seguido de Volta Redonda e São Bernardo.

Passada a primeira fase, onde o Clube do Remo conseguiu a classificação depois do empate com o São José, agora chega a vez da etapa decisiva, que vai definir os quatro clubes com acesso à Série B de 2025.

Lista de jogos da segunda fase da Série C. (Divulgação CBF)

A competição entra agora em uma nova fase, dividindo-se em dois grupos de quatro equipes cada. No primeiro grupo, estão Botafogo-PB, São Bernardo-SP, Volta Redonda-RJ e Remo-PA. No segundo grupo, Athletic-MG, Ferroviária-SP, Ypiranga-RS e Londrina-PR.

A rodada de abertura acontece no próximo sábado (31), com dois confrontos: Remo-PA enfrenta o Botafogo-PB, às 17h30, no Mangueirão, em Belém; enquanto Ypiranga-RS recebe a Ferroviária-SP, às 20h, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

Na primeira fase da competição, o Remo enfrentou os três próximos adversários e perdeu para ambos, inclusive dentro de casa, para o São Bernardo, treinado por Ricardo Catalá, que meses antes havia deixado o Leão Azul.

Com expectativa de casa cheia, o time azulino começou a vender os bilhetes com um lote promocional para as arquibancadas. Até a próxima quarta-feira (28), os ingressos do setor serão vendidos por R$ 30. Após a data, o preço será de R$ 40. Cadeira e camarote custam R$ 100 e R$ 120 (por pessoal), respectivamente.