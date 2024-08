Site de estatísticas aponta os favoritos para o acesso à Série B; veja sitação do Remo

Com a classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Remo terá mais seis compromissos para tentar chegar à Série B. O clube paraense está no Grupo B, ao lado do Botafogo-PB, São Bernardo-SP e também o Volta Redonda-RJ. Para conquistar a vaga, é necessário ficar entre os dois primeiros colocados, porém, de acordo com o site de estatística “Chance de Gol”, o Remo é dos clubes com menos chances de conquistar o acesso.

Com os oito classificados e os dois quadrangulares já formados, o site especializado de estatísticas apontou os “favoritos” ao acesso na edição 2024 do Campeonato Brasileiro da Série C. No grupo B, onde o Remo está inserido, o site “Chance de Gol” aponta o São Bernardo 69% de probabilidade de subir, em seguida está o Botafogo com 64%. O Remo aparece com 37,2% de chances de subir e fechando o grupo o Volta Redonda com 29,8% de possibilidade de subir para a Série B.

Na decisão

No quesito vaga na final, já que somente o líder de cada grupo avançam à decisão, o site Chance de Gol aponta o São Bernardo, com 39,6% de chances de ser finalista, seguido do Belo, com 34,5%; Remo, com 14,4%; e o Voltaço com 11,4%.

Na outra chave

Já no Grupo D, o clube com mais possibilidade de acesso e a Ferroviária-SP com 75,7%. Em seguida, o Atlhetic-MG aparece com 75,2%. O Londrina-PR aparece com 27,8% de chances de subir e o Ypiranga-RS fecha com 21,3% de possibilidades de acesso. Já as probabilidades de ir para a decisão, o Athletic aparece com uma possibilidade maior, com 44%. A Ferroviária está com 41,1%, seguido do Londrina com 8,7% e o Ypiranga com 6,2%.

Formato

Oito clubes se classificaram e foram divididos em dois grupos de quatro clubes cada. As equipes se enfrentam dentro dos seus respectivos grupos, em jogos de ida e volta. Após seis rodadas, os dois melhores times de cada chave estarão na Série B de 2025. Os líderes de cada grupo avançam e irão decidir quem será o grande campeão da Série C na temporada 2024.