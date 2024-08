De olho no acesso, Remo oficializa contratação de atacante que estava na Série B

O Remo oficializou nesta segunda-feira (26) a contratação do atacante Jonny Robert, de 26 anos. O jogador estava no Amazonas-AM, disputando a Série B e foi contratado pelo Leão Azul na sexta-feira (23), último dia de contratações de acordo com o regulamento da Série C.

Jonny Robert teve que aguardar a classificação azulina ocorrer para ser oficializado pela diretoria azulina, por isso a diretoria azulina teve que regularizar o jogador, que teve seu nome protocolado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), na última sexta. O jogador chega ao Leão para disputar o quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro, na busca pelo tão sonhado acesso à Série B.

Carreira

Jonny Robert, natural de Murici, em Alagoas, começou sua trajetória profissional no clube homônimo da cidade. Ao longo da carreira, passou por diversas equipes, incluindo Coruripe-AL, Zumbi-AL, XV de Jaú-SP, Tocantins-TO, Araguacema-TO, Central-PE e Cruzeiro-AL.

Jonny Robert é contratado pelo Remo (João Normando/AMFC)

Últimos anos

Na temporada 2022 o atacante teve uma experiência internacional ao se transferir para o Hamrun Spartans, de Malta, onde conquistou dois títulos da liga nacional e uma Supertaça, acumulando 67 partidas e 17 gols nesse período. De volta ao Brasil, o atacante assinou com o Amazonas-AM em julho de 2023, mas atuou apenas uma vez, na vitória da Onça Pintada pelo placar de 2 a 0 sobre o CRB-AL, pela 21ª rodada da Série B.

Palavra

Em entrevista ao site oficial do Leão Azul, o jogador disse estar bem, preparado e que veio para somar ao elenco azulino nesta reta final da Terceirona.

“Muito feliz em vestir a camisa do Remo. Chego para somar e ajudar a equipe no quadrangular e ir em busca desse acesso para o Fenômeno Azul”, disse.

Concorrência

Sem espaço no clube amazonense, Jonny Robert terá a oportunidade de defender o Remo, que chega ao quadrangular decisivo precisando de gols. No Leão, o atacante terá a concorrência de Rodrigo Alves, Ytalo, Ribamar, Pedro Vitor, Guilherme Cachoeira, Kelvin e Ronald. Jonny Robert já está à disposição do técnico Rodrigo Santana e pode ser uma das opções no time no jogo contra o Botafogo-PB, primeira partida azulina no quadrangular final da Série C.