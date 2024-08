Para conquistar acesso à Série B, Remo precisa quebrar 'tabu'; entenda

O Remo classificou para o quadrangular de acesso na oitava posição da tabela. No próximo final de semana, o time azulino inicia a campanha para subir de divisão diante do Botafogo-PB. Após uma campanha irregular, o Leão Azul tenta ser o primeiro time classificado em oitavo a conseguir subir para a Série B no atual formato da Terceirona.

Desde 2022, quando o novo regulamento da Série C foi implantado, um clube que passou para o quadrangular na última posição não conseguiu o acesso.

Na temporada de 2022, Mirassol (1º), Paysandu (2º), Figueirense (3º), Volta Redonda (4º), Botafogo-SP (5º), ABC (6º), Vitória (7º) e Aparecidense (8º) se classificaram para o quadrangular - já no formato atual da disputa.

Na ocasião, o ABC, que classificou em sexto, Mirassol, que passou em primeiro, Vitória (7º) e o Botafogo-SP, quinto colocado na tabela, conseguiram o acesso à Série B.

Já na temporada seguinte, ano em que o Papão subiu, a "regra" seguiu a mesma, subiram Operário-PR, Amazonas, Brusque, Paysandu, o primeiro, terceiro, quarto e sétimo colocado da classificação tabela, respectivamente. O São Bernardo, que classificou em oitavo, não conseguiu o acesso.

Cenário

A classificação do Leão Azul para o quadrangular parecia improvável dado a campanha irregular na Série C. Em 19 duelos, foram oito vitórias, nove derrotas e dois empates, o último justamente contra o São José-RS, na última rodada.

Conforme o regulamento da CBF, o Remo caiu no grupo B, junto de Botafogo-PB, São Bernardo-SP e Volta Redonda-RJ. Outro retrospecto negativo para o clube azulino, é que o durante a primeira fase, a equipe de Rodrigo Santana não venceu os adversários.

A tabela detalhada com as datas e horários do jogo ainda não foi divulgada pela CBF. Contudo, o Leão Azul confirmou que o duelo contra o Belo será no Mangueirão.