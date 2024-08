Ingresso Remo: Torcedores fazem filas na loja do clube antes de jogo contra o Botafogo-PB

A manhã desta terça-feira (27) foi de longas filas nas lojas do Remo para comprar ingressos para a partida contra Botafogo-PB, pela primeira rodada do quadrangular de acesso da Série B. O duelo, que ocorre neste sábado (31), às 17h30, no Mangueirão, tem promessa de quebra de recorde de público na Terceirona desta temporada.

Em um shopping da região metropolitana, as filas saiam da loja do clube. Até amanhã, estão sendo comercializados ingressos promocionais de arquibancada, no valor de R$ 30,00. A partir de quinta (29), as entradas para o mesmo setor custarão R$ 40,00.

Ao contrário das arquibancadas, os ingressos de cadeira e camarote não sofrerão alteração de lote. Os bilhetes para os setores custam R$ 100 e R$ 120 (por pessoa), respectivamente.

Além disso, as entradas podem ser adquiridas no site IngressoSA. Estudantes e sócio torcedores têm acesso à meia-entrada. Além disso, idosos, Pessoas com Deficiências (PCDs) têm acesso a gratuidades.

Cenário

O Remo não venceu o Belo nesta Série C. Quando os times se enfrentaram, na terceira rodada, o Leão Azul perdeu por 1 a 0. Agora, na nova etapa da competição, o clube azulino busca contar com o apoio da torcida para vencer o duelo, que é muito importante para a equipe no quadrangular.

Além do Botafogo-PB, o Remo também vai enfrentar o Volta Redonda-RS e o São Bernardo–SP no Grupo B do quadrangular. Contra os clubes, o time de Rodrigo Santana também não venceu nenhuma das partidas na Terceirona.