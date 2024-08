VÍDEO: Torcida do Remo 'invade' aeroporto de Belém para comemorar classificação na Série C

Dezenas de torcedores do Remo estiveram no Aeroporto Internacional de Val-de-Cans, em Belém, para recepcionar elenco e parte da comissão técnica, que desembarcam, por volta das 11h45, vindos do Rio Grande do Sul. A equipe paraense empatou sem gols com o São José-RS na noite de sábado (24) , pela 19ª e última rodada da primeira fase, resultado que foi suficiente para garantir a classificação para o quadrangular final e manter o Leão na disputa pelo acesso à Série B de 2025. O técnico Rodrigo Santana ganhou dois dias de folga, foi para Belo Horizonte e retorna a Belém na próxima terça (27).

A empolgação da torcida não é à toa. A equipe, durante boa parte da competição, esteve mais próxima da zona de rebaixamento do que do G8. Demorou para engrenar, mas, desde a chegada do técnico Rodrigo Santana, em 23 de maio, as coisas começaram a se ajustar. Contratações pontuais foram feitas e a chegada à 8ª colocação, que parecia improvável até algumas semanas atrás, tornou-se realidade na penúltima rodada da etapa de pontos corridos, com a vitória por 3 a 0 sobre o Londrina, em pleno Mangueirão.

Quando começa o quadrangular da Série C?

A tabela oficial da segunda fase ainda não foi divulgada pela CBF, mas se sabe que o primeiro compromisso do time paraense será no próximo final de semana, provavelmente no sábado (31) ou no domingo (1). O Leão vai encarar o Botafogo-PB, em Belém. A tendência que as datas e horários dos quadrangular sejam divulgados até esta segunda-feira (26).

Além do Bota-PB, o Remo também terá como adversários na segunda fase Volta Redonda-RJ e São Bernardo-SP. A outra chave do quadrangular terá Athletic-MG, Ferroviária-SP, Ypiranga-RS e Londrina-PR. Os dois mais bem colocados de cada grupo sobem para a Série B. O quadrangular é disputado em jogos de ida e volta entre equipes de uma mesma chave.