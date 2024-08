Torcida do Remo faz festa nas ruas de Belém após classificação para segunda fase da Série C

A torcida azulina fez uma grande festa após o Clube do Remo conseguir a classificação para o quadrangular da Série C de 2024, na noite deste sábado (24/08). Uma multidão se reuniu nas ruas de Belém para celebrar com fogos de artifício, canções e carros de som.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a multidão entoando as canções feitas para o Clube do Remo e celebrando a vaga para a segunda fase da competição. Os torcedores se reuniram na travessa das Mercês, no bairro do Marco, para assistir o jogo e, após a classificação, iniciaram a comemoração.

O Remo empatou em 0 a 0 com o São José e se garantiu na luta em busca do acesso para a série B do Campeonato. O time comandado por Rodrigo Santana se classificou em 8º lugar, com 26 pontos, e está no grupo com Botafogo-PB, São Bernardo-SP e Volta Redonda-RJ.