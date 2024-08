Adversário do Remo, Belo possui no elenco quase um time de jogadores que passaram por Leão e Papão

O Remo começa sua caminhada no quadrangular decisivo da Série C no próximo sábado (31), ás 17h30, contra o Botafogo-PB, no Mangueirão, em Belém. A partida colocará frente a frente o clube azulino com jogadores que defenderam a camisa remista nesta temporada, além de outros atletas que já defenderam o Leão e o Papão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Reniê

A equipe paraibana possui no elenco dois jogadores que atuaram pelo Leão nesta temporada. O zagueiro Reniê, de 35 anos, esteve no Remo neste ano e participou da pré-temporada e chegou ao Leão indicado pelo técnico Ricardo Catalá, porém, após oito jogos, o zagueiro foi dispensado pelo clube paraense e acertou com o Belo, equipe que é titular absoluto e já realizou 24 jogos no ano.

Reniê no Baenão quando atuava pelo Remo (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Sillas

Outro que esteve na Toca do Leão no primeiro semestre, mas que foi dispensado e hoje atua no Belo, é o meia-atacante Sillas. O jogador de 29 anos chegou ao Remo com o Parazão em andamento, chegou a disputar 13 jogos e balançou as redes em quatro oportunidades, mas o nome de Sillas apareceu em uma lista de dispensas e o jogador deixou o Baenão e acertou com Botafogo-PB. Pelo Belo o atleta realizou oito partidas e ainda não marcou gols.

Sillas (à direita0 comemorando gol pelo Remo (Thiago Gomes/O Liberal)

VEJA MAIS

Evandro

O Belo também possui no elenco o lateral-esquerdo Evandro, de 27 anos. Ele defendeu o Águia de Marabá, foi campeão paraense no ano passado e em seguida se transferiu para o Remo. O jogador fez oito partidas na Série C de 2023 e não chegou a um acordo para permanecer em Belém e atuou o estadual pelo Madureira-RJ. Logo após o Cariocão Evandro fechou com o Botafogo para a disputa da Série C.

Lateral Evandro em treino no Baenão (Samara Miranda / Ascom Remo)

Dalton

No gol o Belo conta com o goleiro experiente Dalton, de 37 anos. Ele é um dos principais jogadores do Belo na temporada. O atleta fez 40 jogos no ano pelo Belo e, no ano de 2012, defendeu as cores do Paysandu, maior rival azulino, onde conquistou o acesso para a Série B pelo Papão.

Goleiro Dalton defendeu o Paysandu em 2012 e hoje veste a camisa do Belo (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Romércio

A zaga do Belo também conta com o defensor Romercio. O atleta foi contratado recentemente para a disputa do quadrangular final da Série C e já defendeu as cores do Remo, no ano de 2021, quando o Leão jogou a Série B do Brasileiro. Pelo Leão foram 28 partidas e dois gols marcados.

Zagueiro Romércio atuando pelo Remo (Samara Miranda / Remo)

VEJA MAIS

Wendel Lomar

Outro defensor importante na equipe do Botafogo é o zagueiro Wendel Lomar. O jogador de 28 anos teve duas passagens pelo Remo, a primeira em 2022, com apenas duas partidas disputadas e outra em 2023, com 10 jogos com a camisa azulina. Lomar é peça fundamental no Belo e já esteve em campo em 35 partidas nesta temporada.

Zagueiro Lomar na sua apresentação no Remo (Samara Miranda / Remo)

Lucas Siqueira

Um dos atletas que mais teve identificação com o Remo nos últimos anos, poderá enfrentar o Leão neste quadrangular. O volante Lucas Siqueira, que esteve no Remo nas temporadas de 2020 e 2021, hoje está no Belo. Siqueira fez 85 partidas pelo Remo, conquistou um acesso para a Série B e foi campeão da Copa Verde pelo Leão. O meio-campista também defendeu o Paysandu em 2016, conquistou um Parazão, uma Copa Verde e fez 52 jogos com a camisa do Papão.

Lucas Siqueira em 2021 pelo Remo (Silvio Garrido)

Pipico

No ataque do Belo também tem ex-bicolor em ação. O atacante Pipico, de 39 anos, é uma das esperanças de gols da equipe paraibana. O jogador esteve em Belém defendendo o Paysandu na temporada 2022, mas não balançou as redes em 12 partidas.

Pipico passou em branco jogando pelo Paysandu (John Wesley/ Ascom Paysandu)

Vinícius Leite

Fechando a lista de jogadores que passaram pelo futebol paraense e que hoje defendem o Belo está o atacante Vinícius Leite. O atleta defendeu o Paysandu nos anos de 2019, 2020, 2023 e também 2024. O jogador fez oito partidas pelo Belo nesta Série C e é uma das “armas” da equipe paraibana.

Vinícius Leite comemorando gol pelo Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)