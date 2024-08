Marcelo Rangel vê Remo 'encorpado' em fase decisiva da Série C

Foi mais difícil do que se esperava. Foi sofrido e suado, mas nada que o torcedor do Remo não esteja acostumado. A classificação na última rodada da primeira fase na Série C tirou um peso e tanto das costas dos jogadores, que não terão muito tempo para frivolidades, já que a competição não para e no próximo sábado (31), às 17h30, o Remo terá pela frente ninguém menos que o melhor time da Série C, o Botafogo-PB. Na visão do elenco, o Leão Azul chega "grande", na segunda fase, disposto a tornar a vida dos paraibanos um tormento, sobretudo com o apoio do Fenômeno Azul, que promete lotar o Mangueirão.

"Agora é um novo campeonato. Começa tudo do zero, em condições iguais. No sábado vamos fazer o primeiro jogo em casa, temos que fazer diferente da primeira fase, então o foco é pontuar ao máximo, pois o sonho permanece mais vivo do que nunca. Só depende da gente estar focado, batalhar e trabalhar até o fim, já que estamos todos motivados para ir em busca do grande objetivo, que é a Série B do Campeonato Brasileiro", diz o goleiro Marcelo Rangel, que traça um paralelo com o universo em torno da classificação remista e tudo que se beneficia diretamente dela.

"Muita gente depende da gente. Funcionários do clube, famílias, torcedores que acreditam. Quando você consegue uma classificação como essa, é um sentimento de alívio. Sabemos que temos condições de muito mais, mas é preciso garantir essa vaga na última rodada. Todos que estão envolvidos, não apenas os atletas, como o staff, diretoria, funcionários do clube, essa classificação é para eles", observa.

Parte primordial do bom momento vem ancorado no comando técnico de Rodrigo Santana. Um treinador que chegou com certa desconfiança do torcedor, mas aos poucos ganhou o elenco e os resultados deram a devida musculatura. O Remo não perde desde o dia 27 de julho, contra o Figueirense, fora de casa. Sem contar que, nos últimos quatro jogos, o Remo tomou apenas um gol, fato que anima o defensor.

"Uma equipe que toma poucos gols é uma equipe que chega aos seus objetivos. Tomamos apenas um gol, e isso mostra a solidez defensiva, o trabalho feito pelo professor Rodrigo, além do comprometimento de todos os atletas nas suas funções. É um todo. A marcação começa no primeiro atacante até chegar ao gol. E com todo mundo comprometido você sofre menos", continua. Por fim, o arqueiro remista garante que no sábado o time terá a mesma postura dos últimos jogos, lutando para entrar de vez na rota de acesso à Série B.

"Você entrar nessa nova fase da competição em casa e conseguir uma vitória é muito importante para arrancar com o pé direito e aumentar a moral. Vamos enfrentar um grande adversário que venceu a gente no primeiro turno, mas estamos diferentes, mais encorpados. Em casa a gente tem que se impor e jogar com alegria em busca da vitória", encerra.