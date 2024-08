Remo terá dois desfalques e pode contar com retornos para o jogo contra o Botafogo-PB

A estreia do Remo no quadrangular decisivo da Série C será no próximo sábado (31), às 17h30, no Mangueirão, em Belém, contra o Botafogo-PB. Para esta partida o Leão Azul terá desfalques importantes na equipe titular e também poderá ter retornos de atletas.

O técnico Rodrigo Santana vem trabalhando a equipe nesta semana e tenta achar substitutos para a defesa e também meio de campo, já que o zagueiro Ligger, que vem atuando como titular, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A mesma situação ocorre com o volante recém-chegado Bruno Silva, que desfalca o time.

Para o lugar de Ligger, na defesa, Rodrigo Santana poderá colocar Bruno Bispo, que deve formar a dupla de zaga com Rafael Castro. Outra opção de Santana é esperar a avaliação de João Afonso, que se recupera de uma lesão e está em observação e que pode ser uma das possibilidades, caso tenha condições de jogo.

Técnico Rodrigo Santana estuda possibilidades de mudança no time azulino (Samara Miranda / Ascom Remo)

No posto do volante Bruno Silva, o treinador azulino possui duas opções. A primeira é colocar Paulinho Curuá e a outra é mudar a forma do time jogar, colocando Jaderson na posição de Bruno Silva e escalando Marco Antônio na ponta, fazendo o papel de Jaderson. Vale ressaltar que Marco Antônio machucou o ombro na partida contra o CSA-AL, ainda na primeira fase e já se recuperou da lesão e treina normalmente com o restante do grupo.

A expectativa e que o Remo jogue com mais de 40 mil torcedores apoiando, diante do Belo. A torcida azulina já esgotou todos os ingressos do setor de arquibancada do Lado A, para a estreia do Leão no quadrangular final. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.