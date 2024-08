Contra o Botafogo-PB, torcida do Remo promete grande mosaico no Mangueirão

Passada a euforia da classificação, o Clube do Remo faz os últrimos ajustes para o início da segunda fase da Série C, que vai determinar os quatro clubes que ascendem à Série B do ano que vem. O primeiro desafio será neste sábado (31), às 17h30,contra o Botafogo-PB. O duelo está programado para o Mangueirão e, até o momento, tem grande procura por ingressos.

Pensando nisso, uma torcida organizada promete fazer um grande mosaico duplo, que deverá cobrir toda a extensão das arquibancadas, conforme anunciado nas redes sociais. "Nesse sábado vem mais um passo importante para o nosso Leão, e nós estamos planejando mais uma festa na arquibancada pra ficar na história", diz a publicação. Os responsáveis pedem ainda a contribuição do torcedor para agilizar o processo de confecção.

Depois do Botafogo, o Remo enfrentao São Bernardo no próximo dia 9, no interior de São Paulo. Após o duelo retorna para Belém, onde recebe o Volta Redonda no dia 15; viaja novamente para enfretar o Voltaço, no dia 21, e conclui a fase contra o São Bernardo, dia 28, em Belém, e no dia 5 de outubro, contra o Botafogo, no Almeidão, em João Pessoa-PB.

Ingressos

O Remo informou na tarde desta terça-feira (27), que em um dia de vendas, todos os ingressos de arquibancada do Lado A do Mangueirão já foram vendidos, restando apenas ingressos para o setor de cadeira. O clube ainda mantém a promoção de bilhetes no valor de R$30 até esta quarta-feira (28), em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. Os ingressos de cadeiras para o jogo custam o valor de R$100 e podem ser adquiridos tanto nas lojas quanto no site do IngressoSA.