Ex-Fluminense, jogador paraense condenado por envolvimento em esquema de aposta treina no Remo

O jogador paraense Vitor Mendes, ex-Fluminense, condenado por envolvimento em esquemas de apostas, está treinando há dois meses no Remo. A informação foi confirmada pelo clube azulino por meio de nota enviada ao Núcleo de Esportes de OLiberal.

O zagueiro, que atuava no Fluminense até 2023, foi suspenso do futebol profissional por três anos após investigações apontarem o envolvimento do atleta em uma grande rede de manipulações de apostas no futebol.

Por meio de nota, o Remo explicou que o Vitor Mendes está morando em Belém e possui uma relação de outros trabalhos com o técnico Rodrigo Santana. Conforme o clube, o jogador realizou um pedido formal para usar as demências do estádio Baenão para treinar, e foi atendido.

No entanto, a equipe azulina destacou que não possui nenhuma responsabilidade no que diz respeito aos treinamentos do atleta e afirmou que não tem vínculo com o zagueiro.

Relembre o caso

Em 2023, o nome do paraense Vitor Mendes esteve envolvido em um esquema de apostas no futebol. De acordo com investigações do Ministério Público, o jogador aceitou receber dinheiro para levar um cartão amarelo durante jogo enquanto atuava pelo Juventude, na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022.

Com isso, o jogador fez um acordo com o MP e conseguiu se livrar das acusações criminais. No entanto, no âmbito esportivo, o paraense foi punido. Inicialmente, a 2ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), aplicou a pena de 430 dias de suspensão e multa de R$ 40 mil, contudo, o Pleno do STJD ampliou a punição para 720 dias de suspensão e R$ 70 mil de multa.

A suspensão terá fim apenas em 2025. Só a partir do próximo ano é que o jogador poderá negociar com algum clube para tentar voltar ao futebol profissional. Até lá, o atleta deve tentar se manter em forma.

Carreira

Vitor é cria do Santos. Em 2018, o jogador foi emprestado para o Atlético-MG e atuou nas equipes de base do time até subir para o profissional. Passou pelo Figueirense-SC, Boa Esporte-MG, Juventude-RS até chegar no Fluminense, onde era uma das apostas.

Em nove jogos com a camisa do tricolor, o paraense marcou um gol. Por conta do escândalo de aposta, o jogador teve o contrato rescindido com o clube carioca e agora, aguarda o fim da suspensão.

Confira a nota completa do Remo

O atleta Vitor Mendes está, atualmente, mantendo sua forma física utilizando as dependências do estádio Banpará Baenao.

O atleta, que reside em Belém e trabalhou com o treinador Rodrigo Santana, realizou um pedido formal para utilizar a estrutura e do clube, sem nenhuma responsabilidade do Remo, e teve seu pedido atendido.

O atleta não tem qualquer vínculo com o Clube do Remo atualmente.

Gustavo Fonseca

Diretor jurídico