Fluminense rescinde com zagueiro paraense após envolvimento em esquema de apostas

O paraense Vitor Mendes, zagueiro que estava emprestado pelo Atlético-MG ao Fluminense, encerrou seu vínculo com o clube carioca após ser punido pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com 720 dias de afastamento dos gramados e uma multa de R$ 70 mil devido ao seu envolvimento em um esquema de apostas. Em sua despedida, o jogador recorreu às redes sociais para se manifestar.

O zagueiro destacou sua participação na Conmebol Libertadores deste ano, mencionando o gol marcado contra o Sporting Cristal na fase de grupos, quando o Fluminense venceu por 3 a 1. Além disso, expressou sua confiança na conquista do título tricolor na final contra o Boca Juniors.

Na postagem, Vitor Mendes agradeceu aos companheiros de equipe, membros da comissão técnica, diretoria e torcedores que o apoiaram em sua trajetória no clube e reconheceu os erros cometidos:

"Hoje encerro meu ciclo nesse gigante do futebol mundial, Fluminense!!! Quero agradecer a todos os meus companheiros, membros da comissão técnica, diretoria e torcedores que me apoiaram nessa jornada, vocês foram fundamentais para o meu crescimento como jogador e como pessoa", começou Vitor.

"Cometi erros no passado que estou pagando por eles, mas isso não muda minha trajetória curta, mas de muito carinho e respeito pelo clube e torcida. Por fim, quero desejar a todos, muito sucesso, e no sábado estarei na torcida onde tenho a certeza que esse time deixará tudo em campo e se Deus quiser saíra campeão da Libertadores, onde tive o prazer de jogar e fazer um gol muito importante para o clube e principalmente para a minha carreira", concluiu.

Punição

Vitor Mendes estava afastado do Fluminense desde que seu nome foi mencionado nas investigações da Operação Penalidade Máxima, que apura a manipulação de resultados em jogos, em maio deste ano. A punição original, dada pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD, era de 430 dias de suspensão e multa de R$ 40 mil, mas o Pleno do STJD ampliou a punição para 720 dias de suspensão e R$ 70 mil de multa em setembro.

Relembre o caso

O jogador fez um acordo com o Ministério Público para evitar acusações criminais, porém, isso não o isentou das consequências no âmbito esportivo. Seu nome surgiu em conversas de WhatsApp que indicavam que ele teria recebido pagamento para receber um cartão amarelo durante uma partida enquanto atuava pelo Juventude, na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro no ano anterior.

O Ministério Público apresentou evidências, incluindo um PIX de R$ 5 mil da empresa "BC Sports Management" e mensagens de WhatsApp que sugerem o recebimento do valor acordado.