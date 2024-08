Adversário do Remo, Botafogo-PB fecha CT para 'blindar' jogadores no quadrangular da Série C

Chegou a hora de decisão para oito clubes na Série C. Quatro vagas em estão em jogo para a Série B de 2025, sendo duas em cada grupo. Na Chave B, o Botafogo-PB encara o Remo no próximo sábado (31), no Mangueirão em Belém e, para não “conturbar” o ambiente, o Belo decidiu restringir o acesso ao seu Centro de Treinamento.

Para tentar “blindar” atletas, comissão e membros da diretoria, o Belo optou por vetar o acesso ao Centro de Treinamento Maravilha do Contorno. Só poderão entrar no local atletas, membros da diretoria, comissão técnica e funcionários do clube. A intenção é manter o foco no tão sonhado acesso à Série B.

O clube emitiu um comunicado em suas redes sociais informando que os portões do CT irão permanecer fechados e que não serão permitidas entradas de pessoas que não estejam autorizadas pelo clube. Profissionais da imprensa terão acesso somente em dias específicos, apenas para a gravação de imagens de treinos.

VEJA MAIS

Essa situação é recorrente no Belo, já que no ano passado, a diretoria optou por blindar a equipe, nesse mesmo momento da competição, em que o time paraibano estava na luta pelo acesso à Série B. o clube tenta evitar o vazamento de informações sigilosas de como o time pode jogar e possíveis mudanças na formação.

O Botafogo-PB está no Grupo do quadrangular decisivo ao lado do Remo, São Bernardo-SP e também o Volta Redonda-RJ. Como terminou na liderança da primeira fase com 41 pontos, o Belo possui uma pequena vantagem de decidir o acesso em casa, ao lado do seu torcedor.