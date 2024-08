Série C 2024: Apenas capitães poderão falar com a arbitragem nos quadrangulares de acesso

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) transmitiu, nesta sexta-feira (31), orientações aos clubes que continuam na disputa da Série C do Brasileirão sobre a arbitragem que será adotada nos quadrangulares de acesso. Assim como nos anos anteriores, as partidas da reta final da Terceira Divisão contarão com a presença do VAR. No entanto, uma nova prática será adotada pelos árbitros nos jogos decisivos.

A partir de agora, apenas os capitães das equipes terão permissão para abordar o árbitro durante o jogo. A informação foi confirmada pelo jornalista Carlos Ferreira.

Essa medida visa reduzir a pressão sobre os profissionais que conduzem a partida, além de agilizar o andamento do confronto, evitando confusões entre jogadores e arbitragem.

A nova prática, inclusive, é uma recomendação da FIFA. A ação foi aplicada na Eurocopa deste ano, realizada na Alemanha, assim como nos Jogos Olímpicos de Paris, que terminaram neste mês.

Arbitragem divulgada

Na última quinta-feira (29), a CBF divulgou a lista dos árbitros que atuarão na partida entre Remo e Botafogo-PB, marcada para este sábado (31/8), às 17h30, no Mangueirão. O duelo será comandado pelo árbitro paranaense Lucas Casagrande, que fará seu quarto jogo na Série C do Campeonato Brasileiro.

Lucas tem no currículo três partidas na Terceirona: na 7ª rodada, apitou o confronto entre Caxias e Figueirense; na 11ª rodada, trabalhou em Ferroviária x São José; e, por fim, apitou a vitória do São Bernardo sobre o Volta Redonda, na 13ª rodada, por 3 a 1.

