Série C: Raimar vê Remo 'encorpado' taticamente para partida contra o Botafogo-PB

A classificação azulina à próxima fase da Série C foi dramática, mas trouxe ao elenco uma confiança acima da média para o primeiro desafio, justamente contra o líder da fase, o Botafogo-PB. Os dois times jogam neste sábado, às 17h30, no Mangueirão. O duelo do fim de semana promete ser um dos mais emocionantes da temporada, marcando o início da jornada azulina em busca do acesso à Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Depois de oscilar em boa parte da primeira fase, o Remo parece ter encontrado o esquema tático ideal, que resultou em bons resultados contra o Londrina e São José. Um dos setores mais festejados tem sido a esquerda, que tem, de forma inédita, dois laterais e um apoio no meio-campo.

"A gente fica muito feliz por ter dado certo, com três canhotos pelo lado, sendo Jaderson, Sávio e eu. Conseguimos nos entrosar bem. O Jaderson eu conheço há muito tempo, desde a base. O Sávio chegou a pouco tempo, mas já se entrosou com o elenco. Nosso lado tem estado muito forte e pretendemos manter esse volume no próximo jogo. Ter dois laterais é uma novidade, porque normalmente é um ou outro. A gente fica feliz por ter dado conta do recado", diz.

VEJA MAIS



A classificação, segundo ele, também serviu para calar os críticos que desacreditaram a campanha remista. "Foi uma das nossas motivações. Muitas pessoas diziam que dia 25 de agosto a gente entraria de férias. Provamos que isso não ia acontecer e conseguimos a classificação. Isso parte muito do acreditar. Foi assim durante o campeonato todo. A gente sabia das dificuldades, mas ao mesmo tempo da nossa capacidade, que foi coroada com a classificação e nos deixa mais fortes do que nunca".

Depois do pior, os azulinos terão um motivo a mais para acreditar no acesso, tomando como base um fator de peso para próxima etapa: a torcida. A expectativa é de um público acima de 30 mil pessoas no Mangueirão, incentivando a equipe contra o Botafogo-PB.

"Eu fico muito feliz de poder encontrar o mangueirão lotado. Desde a minha volta tivemos o estádio cheio nos clássicos. É um apoio surreal da torcida. Estamos mais que motivados, tendo o torcedor do nosso lado. Isso influencia muito nos resultados, sobretudo nos três últimos jogos. Espero que neste jogo não seja diferente. Isso vai nos ajudar muito e quem vier aqui vai sofrer bastante", encerra.