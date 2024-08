Parcial aponta que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para duelo entre Remo e Botafogo-PB

O clube do Remo inicia em casa a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo será contra o Botafogo-PB, no próximo sábado (31), no Mangueirão. E para a partida, a torcida azulina vai comparecer em peso. Conforme a parcial oficial do Leão Azul, 33 mil ingressos já foram vendidos para o jogo.

Desde o início da semana, a expectativa era de que a partida tivesse forte adesão dos torcedores azulinos, já que o Leão Azul precisa começar o quadrangular bem para conseguir o tão sonhado acesso à Série B.

VEJA MAIS

O clube já havia anunciado que os ingressos para o Lado A, local onde a torcida do Remo costuma frequentar, estão esgotados. Com isso, apenas o Lado B e cadeiras estão disponíveis.

É possível que o Mangueirão tenha um dos maiores públicos do ano no jogo. Até a última quarta-feira (28), as entradas para as arquibancadas custavam R$ 30. No entanto, a partir desta quinta-feira (29), o valor passa a ser de R$ 40. Já as cadeiras e camarotes seguem no preço inicial de R$ 100 e R$ 120 (por pessoa), respectivamente.

Os bilhetes ainda podem ser adquiridos por meio do site IngressoSA ou em uma das lojas oficial do clube na Região Metropolitana de Belém.

Após uma classificação que parecia improvável, o Remo passou na oitava posição e caiu no grupo B, ao lado de Botafogo-PB, Volta Redonda-RS e São Bernardo–SP. Agora, qualquer ponto perdido pode ser fatal na briga pelo acesso e, por isso, o Leão Azul, precisa começar forte em casa no próximo sábado (31).

A partida entre o Remo e o Botafogo-PB ocorre às 17h30 do sábado (31), no estádio Mangueirão. O jogo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance no site de OLiberal.com.