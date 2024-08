Série C: Remo e Botafogo-PB terá uso do VAR e árbitro paranaense no comando

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a relação de árbitros que vão atuar na partida entre Clube do Remo e Botafogo-PB, marcada para este sábado (31/8), às 17h30, no Mangueirão. O duelo será comandado pelo árbitro paranaense Lucas Casagrande, que fará o seu quarto jogo na Série C do Campeonato Brasileiro.

Lucas tem no currículo três partidas pela Terceirona. Na 7ª rodada apitou Caxias e Figueirense; já na 11ª trabalhou em Ferroviária x São José, e, por fim, apitou a vitória do São Bernardo sobre o Volta Redonda, na 13ª rodada, por 3 a 1.

A novidade do momento é a presença do VAR, trazido pela CBF à fase final da competição. O equipamento que auxilia na resolução dos lances da partida será usado pela primeira vez na Série C durante as finais. Ao todo, 10 pessoas compõem a equipe de arbitragem da partida.

Três paraenses estão escalados para a partida: Olivaldo da Silva Moraes, Marcio Gleidson Correia Dias e Fernando José de Castro Rodrigues.

Confira a arbitragem completa:

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Rafael Trombeta (PR)

Quarto Árbitro: Murilo Ugolini Klein (PR)

Quinto Árbitro: Márcio Gleidson Correia Dias (PA)

Analista de Campo: Olivaldo da Silva Moraes (PA)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

AVAR; Sidmar dos Santos Meurer (PR)

Observador de VAR: Raimundo Nonato Lopo de Abreu (DF)