Remo x Botafogo-PB: Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para jogo deste sábado (31/8)

O Clube do Remo divulgou na noite desta quinta-feira (29/8) que mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Botafogo-PB, marcada para o sábado (31), às 17h30, no Mangueirão.

Desde o início da semana, a expectativa era de grande adesão dos torcedores azulinos para o jogo, visto que o Remo precisa de um bom início no quadrangular final para garantir o tão esperado acesso à Série B. O clube já informou que os ingressos para o Lado A, tradicionalmente ocupado pela torcida do Leão Azul, estão esgotados. Restam apenas bilhetes para o Lado B e para as cadeiras.

Há a possibilidade de o Mangueirão registrar um dos maiores públicos do ano na partida. Até a última quarta-feira (28), os ingressos para as arquibancadas estavam sendo vendidos a R$ 30, mas, a partir desta quinta (29), o preço subiu para R$ 40. As cadeiras e camarotes mantêm os valores iniciais de R$ 100 e R$ 120 (por pessoa), respectivamente. Os ingressos ainda podem ser adquiridos no site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.