Torcida do Remo bate seu próprio recorde e ultrapassa Paysandu em maior público na temporada

O Remo venceu o Botafogo-PB na tarde do último sábado (31), pela estreia do quadrangular decisivo da Série C. O Leão derrotou o Belo por 2 a 1 com um show do torcedor azulino nas arquibancadas. Mais de 44 mil pessoas estiveram no Mangueirão e empurraram a equipe paraense ao triunfo, além do Leão bater seu próprio recorde na Série C e bater o Paysandu, seu maior rival, na temporada.

Com direito a dois mosaicos e com uma vitória convincente diante do líder da primeira fase da Série C, o Remo mostrou força em campo e também fora dele. Contra o Belo, foram 44.798 torcedores presentes no Colosso do Bengui, batendo o próprio recorde do Remo na temporada, que era de 22.037 torcedores, na vitória por 3 a 0 diante do Londrina-PR, na penúltima rodada da primeira fase da Série C.

Além do Leão ter batido seu próprio recorde, o Remo ultrapassou o Paysandu, seu rival histórico. O clube azulino colocou o maior público da temporada de um clube paraense em competição nacional neste ano. Esse recorde pertencia ao Paysandu, na partida diante do Santos-SP, na derrota por 3 a 0, pela 20ª rodada da Série B. Neste jogo o Paysandu colocou 36.720 torcedores.

O próximo jogo em casa do Remo na Série C está marcado para o dia 15 de setembro, às 18h30, contra o Volta Redonda-RJ, pela 3ª rodada do quadrangular. Mas antes de enfrentar o clube carioca, o Leão enfrenta o São Bernardo-SP, fora de casa, na próxima segunda-feira (9), às 20h, no Estádio Primeiro de Maio. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.