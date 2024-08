Após vitória, Rodrigo Santana destaca apoio da torcida e aposta em experiência contra o São Bernardo

O Remo conquistou uma vitória importantíssima em cima do Botafogo-PB na noite de sábado (31), no Mangueirão. Com o forte apoio da torcida, o clube azulino superou o Belo por 2 a 1. Com isso, o Leão Azul iniciou o quadrangular de acesso muito bem e se coloca em uma boa posição na briga por uma vaga na Série B. Após a partida, o treinador Rodrigo Santana comemorou a vitória e justificou suas escolhas para começar o jogo. Segundo ele, o time precisa entregar um bom resultado para os torcedores que lotaram o estádio e acreditaram no time.

"A gente precisava do resultado, precisava ser ofensivo, precisávamos mostrar nossa força dentro de casa, vimos a movimentação durante a semana da torcida, da compra de ingressos e o Remo precisa ser muito ofensivo. Eu optei por trazer dois pontas mais agudos, o Pedro [Vitor] por um lado e o Rodrigo [Alves] pelo outro, e acredito que a gente foi feliz. O Botafogo-PB veio com uma formação bem ofensiva e a gente conseguiu anular boa parte deles", destacou o treinador.

Rodrigo Alves e Pedro Vitor, autor dos dois gols azulinos, foram os destaques da partida. Os jogadores comandaram o time durante todo o primeiro tempo, quando o Remo foi muito superior ao Belo.

Agora, o Leão Azul se prepara para encarar o São Bernardo-SP. O Remo, assim como com o Botafogo, também não conseguiu vencer a equipe durante a primeira fase da Série C. Na coletiva, Santana relembrou o jogo contra o Trigre do ABC, seu segundo no comando do time azulino, e destacou que é preciso analisar bastante o adversário para conseguir vencer fora de casa.

"É evidente que o São Bernardo evoluiu, é uma nova competição agora, porém a gente está cheio de cicatrizes pelo que aconteceu na primeira fase. Então, a gente vem com uma experiência maior, já entendendo mais o que eu tenho em mãos, o que a competição exige, o que o adversário pode nos causar. Acho que a gente vem mais maduro, preparado para esse tipo de jogo. Vamos analisar durante a semana para ver a melhor forma que a gente tem de fazer um jogo seguro e eficiente lá em São Bernardo", declarou Rodrigo Santana.

Remo e São Bernardo jogam na segunda-feira (9), às 20h, no estádio 1ª de maio, em São Paulo. Além do Tigre e do Belo, o Leão Azul também duela contra o Volta Redonda-RJ no grupo B do quadrangular.