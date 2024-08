Remo vence Botafogo-PB no Mangueirão e estreia com ‘pé direito’ na segunda fase da Série C

O Clube do Remo garantiu a primeira vitória no quadrangular de acesso da Série C do Brasileirão e derrotou o Botafogo-PB, em casa, no Estádio do Mangueirão, neste sábado (31/8). O Leão venceu por 2 a 1 o Belo da Paraíba, com destaque para o atacante Pedro Vitor que brilhou e marcou os dois gols que garantiram a vitória azulina

O Leão demonstrou que está pronto para buscar o acesso para a Série B e iniciou com pé direito a caminhada em busca da vaga no quadrangular, garantindo os três pontos da rodada. Com um primeiro tempo decisivo, a equipe azulina não deixou espaço para o Belo tentar reverter o resultado ao longo do jogo e segurou o placar, mesmo perdendo oportunidades de ampliar.

Com o resultado, o Remo garante, por enquanto, a liderança no grupo B com os três pontos da primeira rodada do quadrangular de acesso. O próximo desafio do Leão é contra o São Bernardo, no dia 9 de setembro, fora de casa, às 20h.

Primeiro tempo

Com o apoio da torcida, o Leão começou a partida indo para cima do Botafogo e deixando claro que estava com o controle do jogo, criando chances claras de gol, sem deixar espaço para contra-ataques do Belo. Aos 15 minutos, o árbitro Lucas Casagrande marcou um pênalti para o Leão, empolgando a torcida, mas com checagem no VAR, a penalidade foi anulada e a torcida teve que segurar um pouco mais o grito de gol.

No entanto, não demorou muito para o gol azulino sair. Redimindo um lance perdido no começo da partida, Pedro Vitor abriu o placar para Leão aos 22 minutos, em uma jogada espetacular com o calcanhar e garantiu o primeiro gol azulino. Com a confiança estabelecida, o Leão continuou atacando a área do Belo da Paraíba, que nos poucos contra-ataques foi parado pela zaga azulina.

Aproveitando de um momento de baixa na pressão do Remo, o Botafogo voltou a chegar com perigo no ataque. Rafael Furlan fez belo cruzamento para a grande área, no entanto, Marcelo Rangel estava ligado no lance e deu um soco na redonda. Jô foi um grande destaque no time rival do Leão e também tentou garantir o empate para o Belo, mas teve o passe defendido pelo goleiro do Remo.

Adiantando a vantagem do Clube do Remo, Pedro Vitor mostrou que estava em campo para brilhar com a camisa azulina e garantiu mais um gol para o Leão, em uma jogada inesperada que começou com um passe atrapalhado de Ytalo, mas terminou da maneira certa nos pés do camisa 11. Com a vantagem garantida, o elenco azulino continuou no domínio da partida e manteve o placar, encerrando o primeiro tempo em 2 a 0.

Segundo tempo

O Clube do Remo voltou a campo bem, garantindo a mesma dominância do primeiro tempo nos primeiros minutos do segundo. No entanto, a equipe azulina abriu um espaço perigoso para o Botafogo, que criou várias chances e levou vantagem em um pênalti marcado a favor do Belo. Batedor na penalidade, Sillas, ex-Remo, fez valer a lei do ex e diminuiu a vantagem azulina marcando o primeiro gol para a equipe paraibana.

Com a confiança restabelecida pelo gol, o Botafogo mostrou que acordou para o jogo e começou a criar dificuldades para a equipe azulina. No entanto, mesmo com dificuldades, o Belo não conseguiu concretizar o empate com as oportunidades criadas, e os azulinos conseguiram se recuperar após o “baque” e igualaram o nível do rival.

Enquanto o Botafogo tentava buscar o empate, o Remo buscava ampliar a vantagem sobre o rival com auxílio dos gritos de incentivo da torcida, mesmo em níveis técnicos parecidos, no fim da partida a equipe azulina começava a sentir fisicamente a intensidade imposta para levar a vitória.

Com oito minutos de acréscimo, o Leão buscou novas chances de gol e Marco Antônio quase fez o terceiro, mas perdeu a chance e não concretizou. Com isso, a equipe azulina buscou manter o placar positivo que já estava garantido e não deixou o Botafogo-PB chegar próximo do empate, garantindo a vitória na partida por 2 a 1.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série C (segunda fase)

Clube do Remo x Botafogo-PB

Data: sábado (31/8)

Hora: 17h30

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Rafael Trombeta (PR)

Quarto árbitro: Murilo Ugolini Klein (PR)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Pedro Vitor (22’ 1T) (40’ 1T) (REM); Sillas (11’ 2T) (BOT)

Cartões amarelos: Raimar (REM); Rafael Furlan, Edmundo (BOT)

Clube do Remo: Marcelo Rangel, Rafael Castro, Sheldon (Bruno Bispo), Sávio, Diogo Batista, Raimar, Paulinho Curuá (Jaderson), Pavani, (Jonny Robert) Pedro Vitor, Marco Antônio (Rodrigo Alves) e Ribamar (Ytalo).

Técnico: Rodrigo Santana.

Botafogo-PB: Dalton, Lenon, Douglas (Reniê), Romércio, Lucas Siqueira (Rafael Furlan), Edmundo (Lídio), Pedro Ivo, Sillas, Vinícius Leite, Joãozinho (Pipico) e Henrique Dourado (Jô).

Técnico: Evaristo Piza.