‘Lutar e vencer’: torcida do Clube do Remo faz festa no Mangueirão com mosaicos para incentivar time

Se depender do apoio da torcida, o Clube do Remo já está garantido no acesso. O Leão recebe neste sábado (31/8) o Botafogo-PB, no Mangueirão, em Belém, e busca a primeira vitória no quadrangular de acesso da Série C do Brasileirão. Para incentivar o time, a torcida azulina fez festa do Colosso do Benguí com mosaicos e muitos cantos.

A festa já estava sendo planejada há pouco mais de uma semana e, com mais de 40 mil torcedores garantidos no Estádio, a festa nas arquibancadas foi garantida. Os mosaicos com a frase "Lutar e Vencer" foi o principal, além de um com a data de "nascimento" do clube.

O Leão busca uma das quatro vagas de acesso para a Série B de 2025. Para isso, o time quer iniciar garantindo os três primeiros pontos da segunda fase da Terceirona em cima do Belo da Paraíba, que se classificou em um momento totalmente oposto da equipe paraense. No entanto, o incentivo da torcida pode dar o “empurrãozinho” necessário para o Remo superar o adversário em casa.