Segup restringe acesso de outra torcida organizada na arquibancada do Botafogo-PB, no Mangueirão

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) restringiu o acesso de outra torcida organizada que não seja do Botafogo-PB no espaço que deve ser ocupado pela torcida do time visitante, neste sábado (31/8), no Estádio do Mangueirão, durante a partida contra o Remo. Os dois clubes vão se enfrentar a partir das 17h30, neste sábado (31/8), e o Leão vai em busca do acesso no quadrangular da Série C. A determinação foi feita por conta do levantamento da inteligência da Segup indicar a possibilidade de torcedores do Paysandu seguirem em apoio ao Botafogo-PB, com a suposta intenção de brigar com torcedores azulinos.

A notificação foi feita pela Segup na sexta (30/8), e leva em consideração os recentes casos de brigas entre integrantes de torcidas organizadas azulinas e do Paysandu.

Segundo a Secretaria, o aviso “não proíbe o apoio logístico à torcida do Botafogo, apenas restringe o acesso de torcidas organizadas de outro clube ao espaço que deve ser ocupado pela torcida do time visitante”.

VEJA MAIS

Para o confronto deste sábado (31/8), o Remo terá dois desfalques importantes: o zagueiro Ligger e o volante Bruno Silva, ambos suspensos após levarem três cartões amarelos. O técnico Rodrigo Santana, que comanda o clube azulino, pode optar por Bruno Bispo para substituir Ligger, e Jaderson na posição de Bruno Silva.

A classificação do Leão foi suada, com o time conquistando a oitava e última vaga, enquanto o rival Botafogo era o líder da tabela. Para o treinador, isso não deve interferir na nova fase.

A novidade da partida é a presença do VAR, trazido pela CBF à fase final da competição. O equipamento que auxilia na resolução dos lances da partida será usado pela primeira vez na Série C durante as finais. Ao todo, 10 pessoas compõem a equipe de arbitragem da partida.