Adversário do Remo na Série C, Botafogo-PB deve virar SAF por cerca de R$ 300 milhões; entenda

Adversário do Remo na briga pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-PB pode virar SAF (Sociedade Anônima de Futebol) em breve. O clube recebeu uma proposta de 300 milhões em investimentos em junho, conforme informações do GE nacional. Desde então, a diretoria e o Conselho Deliberativo (CD) do Belo têm analisado a proposta.

Atualmente, cinco clubes são administrados pela SAF na Série C. Figueirense-SC, Londrina-PR, Ferroviária-SP, Athletic-MG e São Bernardo-SP já aderiram ao modelo. Desses times, quatro avançaram para o quadrangular de acesso. E o Belo seria mais uma equipe a entrar na lista.

De acordo com as informações, o Conselho do clube estaria analisando a proposta com calma, mas conforme entrevista concedida por Alexandre Cavalcante, ex-presidente e assessor jurídico do time, ao portal paraibano A União, as negociações estão avançadas e é possível que a resposta final saia em 40 dias.

“Está bem adiantado [a transformação em SAF]. O Conselho Deliberativo já fez as modificações que eram necessárias no estatuto. E já foi aceita a proposta vinculante de venda do departamento de futebol do clube. Agora, a gente está no processo de elaboração de contratos e assinaturas. Então, acredito que nos próximos 40 dias, aproximadamente, deva ser iniciada uma nova história dentro do Botafogo”, declarou Alexandre Cavalcante.

A mudança de comando do departamento de futebol seria por pelo menos 15 anos. Além do masculino e profissional, as categorias femininas e de base também estão incluídas no contrato.

O Botafogo terminou a fase classificatória da Série C na primeira posição da tabela, com 41 pontos e tendo apenas duas derrotas no campeonato. O time paraibano é um dos favoritos para conquistar o acesso à Série B de 2025.

Assim, a mudança pode ser muito benéfica ao clube para as pretensões do clube na Segundona, já que mais investimentos entrariam nos cofres do Belo.

Agenda

O Botafogo-PB encara o Remo neste sábado (31), no Mangueirão, a partir das 17h30. A partida marca o início do quadrangular de acesso para as equipes. No grupo B, além do Leão Azul e do time alvinegro, o São Bernardo-SP e o Volta Redonda-RJ brigam pela vaga.