Remo recebe o Botafogo-PB neste sábado (31/8) e busca primeira vitória no quadrangular de acesso

A busca do Clube do Remo pelo acesso no quadrangular da Série C inicia oficialmente neste sábado (31/8), quando o Leão recebe o Botafogo-PB no Estádio do Mangueirão, em Belém. A bola rola a partir das 17h30 e a torcida azulina promete uma grande festa para impulsionar a busca do time pela primeira vitória na segunda fase.

O Remo comandado pelo técnico Rodrigo Santana terá dois desfalques importantes: o zagueiro Ligger e o volante Bruno Silva, amos suspensos após levarem três cartões amarelos. Com isso, o treinador pode optar por Bruno Bispo para substituir Ligger, e Jaderson na posição de Bruno Silva.

Para o quadrangular de acesso, o Remo chega ‘zerado’, assim como os outros times, segundo declaração do técnico Rodrigo Santana em coletiva na última sexta-feira (30/8). A classificação do Leão foi suada, com o time conquistando a oitava e última vaga, enquanto o rival Botafogo era o líder da tabela. Para o treinador, isso não deve interferir na nova fase.

“É uma nova fase de uma competição que a gente já vinha lutando para tentar encaixar um time, para tentar conseguir essa classificação que estava distante, mas em momento nenhum a gente perdeu a convicção. Acredito que agora temos seis finais, encaramos com todos da estaca zero, com zero pontos, mas a gente já vem fazendo algumas finais antes de terminar a primeira fase. Podemos até classificar como se fosse uma nova competição, porque tá todo mundo zerado. Mas o foco é o mesmo, a responsabilidade maior e o nível de concentração e a margem de erros aqui dentro de casa tem que ser o mínimo possível”, declarou.

A novidade da partida é a presença do VAR, trazido pela CBF à fase final da competição. O equipamento que auxilia na resolução dos lances da partida será usado pela primeira vez na Série C durante as finais. Ao todo, 10 pessoas compõem a equipe de arbitragem da partida.

Torcida azulina

Mesmo com um grande desafio em mãos, o Remo deve contar com o auxílio da torcida que deve dar um “empurrãozinho” no time lotando o Mangueirão. Ao todo, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para a partida, quase 100% da capacidade do Estádio.

Além da presença garantida, a torcida azulina ainda deve surpreender com um grande mosaico duplo, que deverá cobrir toda a extensão das arquibancadas para incentivar na luta pelo acesso.

Botafogo-PB

Rival do Leão na abertura da segunda fase, o Botafogo-PB não deve se intimidar com a pressão no Mangueirão. Isso porque a maioria do elenco do Belo é formado por jogadores ex-Remo e Paysandu. O principal deles é o zagueiro Reniê, que esteve no elenco do Leão no início do ano e retorna à Belém como capitão e titular absoluto no Belo. Outro nome importante é do atacante Vinícius Leite, ex-Paysandu que foi uma das peças-chave no acesso do maior rival do Remo à Série B.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série C (segunda fase)

Clube do Remo x Botafogo-PB

Data: sábado (31/8)

Hora: 17h30

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Rafael Trombeta (PR)

Quarto árbitro: Murilo Ugolini Klein (PR)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Clube do Remo: Marcelo Rangel, Rafael Castro, Bruno Bispo, Sávio, Diogo Batista, Raimar, Paulinho Curuá, Pavani, Jaderson, Pedro Vitor e Ytalo.

Técnico: Rodrigo Santana.

Botafogo-PB: Dalton, Lenon, Romércio, Wendel Lomar, Rafael Furlan, Lídio, Pedro Ivo, Guilherme Mantuan, Vinícius Leite, Joãozinho e Pipico.

Técnico: Evaristo Piza.