Meia do Remo cita força da torcida e afirma que os adversários sentirão medo jogando em Belém

O Remo chegou ao quadrangular conquistando a última vaga do G-8. A equipe paraense conseguiu crescer na competição em um momento decisivo e possui o fator casa como decisivo nessa classificação. O meia Pavani falou da importância do torcedor e de como o Remo encara essa chegada à fase decisiva, além de afirmar que os adversários jogarão em Belém com medo do Leão.

Pavani disse em entrevista ao Canal Chaves Remista, no YouTube, que os times que virão jogar contra o Remo em Belém sentirão medo, por tudo que o Remo construiu na competição e pelo apoio da torcida. O meia enfatizou que a 8ª colocação na primeira fase não quer dizer nada neste momento e que agora é outro campeonato e que em Belém o Remo não negocia pontos com adversários.

“Não é porque chegamos em 8º que os times virão aqui [em Belém] jogar e não terão medo de nós. Vão ter medo, sim, pois estamos evoluindo agora, pois alguns times caíram de produção e nós estamos [em uma] crescente. Os times virão aqui com medo do Remo, nosso time é forte, foi montado para subir para a Série B e em casa somos fortes, tentaremos buscar essas três vitórias em Belém e buscar pontos fora também”, disse.

Pavani é peça importante no time comandando pelo técnico Rodrigo Santana (Samara Miranda / Remo)

Jogando em casa nesta Série C o Remo possui um aproveitamento de 70.3% dos pontos disputados e, nas últimas cinco partidas em Belém, o Remo venceu todas. Para a estreia azulina contra o Belo, no próximo sábado (31), mais de 40 mil ingressos já tinham sido vendidos. O meia Pavani comentou sobre a importância do técnico Rodrigo Santana para a equipe e como o elenco está preparado para as seis próximas finais, mirando o sonho do acesso à Série B.

“Ele [Rodrigo Santana] cobra muito mesmo, mas dá muita confiança aos atletas. Ele deixa eu entrar na área, armar o jogo e nós atletas escutamos ele, resolvemos fazer o que ele estava pedindo e realmente o time está todo encaixado, confiante e graças a Deus deu certo para nós chegarmos forte [no quadrangular]”, falou.

O primeiro compromisso do Remo no quadrangular decisivo é neste sábado (31), às 17h30, contra o Botafogo-PB, no Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.