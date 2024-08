Com mudanças no time, Remo está escalado para a encarar o Botafogo-PB no quadrangular de acesso

O Clube do Remo está escalado para receber o Botafogo-PB em casa, no Estádio do Mangueirão, na estreia do quadrangular de acesso da Série C do Brasileiro, neste sábado (31/08). A bola rola a partir das 17h30, e o time azulino contará com substituições importantes na zaga e no meio de campo.

Bruno Bispo volta a titularidade com o Leão, substituindo Ligger que está suspenso após três cartões amarelos. Ele forma a dupla de zaga com o Bruno Bispo, zaga com Rafael Castro. Já Bruno Silva, que desfalca o time pela mesma situação de Ligger, foi substituido por Jaderson.

VEJA MAIS

O Leão busca na tarde deste sábado a primeira vitória no quadrangular de acesso para começar com o “pé direito” o caminho que leva à Série B de 2025. Além das mudanças importantes no time, o Leão deve contar com o apoio da torcida que prometeu lotar o Mangueirão.