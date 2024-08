Vídeo: no Mangueirão, PM intensifica revista antes do jogo Remo e Botafogo-PB neste sábado (31/8)

A movimentação está intensa no estádio Mangueirão, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, no início da tarde deste sábado (31/8). Além de grupos de centenas de torcedores chegando para o jogo pela Série C, entre o Clube do Remo e o Botafogo-PB, vídeos circulam pela internet, mostrando a atuação da Polícia Militar. Um deles mostra a Polícia Militar revistando um grupo de homens com camisas de torcida organizada do Remo e outros sem camisas.

O Grupo Liberal aguarda retorno da Assessoria de Imprensa da Polícia Civil sobre as demandas atendidas pela corporação, dentro do estádio, neste sábado de jogo decisivo para o remo, pela Série C.