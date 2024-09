Torcedor do Remo se emociona ao ganhar camisa de Rangel no dia do aniversário

O goleiro do Remo Marcelo Rangel presenteou um torcedor azulino com a camisa que usou no jogo deste sábado (31/08) contra o Botafogo-PB, no Mangueirão. O adolescente conseguiu chamar a atenção do jogador mostrando um cartaz.

“Marcelo Rangel, hoje é o meu aniversário e o meu maior desejo é ter a sua camisa para celebrar esse dia especial!!”, dizia o cartaz segurado pelo adolescente chamado Yan, que completou 13 anos.

Após ver o pedido do torcedor na arquibancada, o goleiro do Leão tirou a camisa que estava usando e entregou ao menino, que se emocionou após receber o presente. O registro do momento viralizou nas redes sociais.

O Clube do Remo garantiu a primeira vitória no quadrangular de acesso da Série C do Brasileirão e derrotou o Botafogo-PB, em casa, no Estádio do Mangueirão, por 2 a 1 contra o Belo da Paraíba.